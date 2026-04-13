Полиция задержала в поезде девушку, вскрывшую в Кирове сейф из-за аферистов

Полиция задержала в поезде девушку, вскрывшую сейф в Кирове по указке аферистов.

Источник: РИА Новости

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 13 апр — РИА Новости. Сотрудники полиции перехватили в поезде девушку, которая по заданию телефонных мошенников болгаркой вскрыла сейф в чужом доме в Кирове, сообщает пресс-служба МВД по Кировской области.

Жительница Кирова обратилась в полицию с заявлением о хищении из квартиры более 390 тысяч рублей. Она рассказала, что ее 16-летняя дочь под влиянием телефонных мошенников фактически поспособствовала проникновению посторонних в дом.

«Выяснилось, что преступная комбинация началась со звонка школьнице якобы курьера популярного маркетплейса, который под предлогом уточнения адреса выведал персональную информацию девушки. Следом в игру вступила лжесотрудница Минцифры. Она напугала подростка взломом её аккаунта на портале госуслуг и якобы оформленной от её имени доверенностью на опасного террориста», — говорится в сообщении.

Далее к «делу» подключились псевдосиловики. Запугав ребёнка обвинениями в госизмене, они заставили её провести видеообзор помещений квартиры, где она проживает. Обнаружив сейф, злоумышленники убедили девочку оставить ключи от жилья в тайнике возле школы. Вернувшись домой, женщина обнаружила вскрытый металлический ящик и пропажу накоплений в рублях и иностранной валюте.

«Кировские сыщики установили личность пособницы мошенников, которой оказалась 20-летняя студентка из Екатеринбурга. Её транспортные полицейские задержали в скором поезде на станции в Нижнем Новгороде. В сумке пассажирки обнаружили украденные средства, после чего она была доставлена в Киров», — отмечается в сообщении.

На допросе задержанная призналась, что ранее сама пострадала от действий аферистов по аналогичной схеме. Не найдя у неё и её родителей сбережений, мошенники завербовали девушку в качестве курьера.

«По их указанию она приобрела инструменты, включая болгарку, прибыла в Киров, забрала ключи из условленного места, проникла в чужой дом, распилила сейф, забрала оттуда деньги, после чего скрылась, оставив ключи в почтовом ящике. Похищенную наличность она планировала передать неизвестному посреднику в Москве», — подчеркивается в сообщении.

На опубликованном пресс-службой МВД по Кировской области видео девушка признается, что ранее она вскрыла сейф в одной из квартир в Екатеринбурге, но ничего ценного там не нашла. После этого ее отправили «на задание» в Киров.

Возбуждено уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество). Девушку поместили под стражу, сообщили в ведомстве.