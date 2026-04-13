Что можно и что нельзя делать с вербой после Пасхи?

При этом, есть традиции, что люди ставят веточки в воду. Они еще долго стоят, зеленеют, пускают листья. Кто-то сажает их у себя дома или рядом с домом, и вырастают кусты, за которыми тоже ухаживают, поливают. Но на самом деле, что даже если их взять и просто отнести в лес, в парк, отнести себе на дачу, то ничего страшного с ними не случится, потому что никакого особого способа утилизации этим веточкам не нужно. По сути, мы просто поприветствовали Христа вербой — как те отроки в Иерусалиме. У них никакого специального ритуала для веток не было: помахали Христу и оставили их. Так и мы: прошли с ними через страстные дни, и потом в пасхальные дни оставляем их позади и возвращаем в природу, через которую Господь нам их даровал.