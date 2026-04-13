Что можно и что нельзя делать с вербой после Пасхи?

После праздника Вербного воскресения у многих верующих остаются освященные веточки вербы. Что с ними делать дальше — хранить дома до следующего года, нести в храм, выбрасывать или закапывать? Вокруг этого существует множество народных суеверий и строгих правил, которые часто не имеют ничего общего с церковным уставом.
Отвечает клирик Храма Ризоположения в Леонове, иерей Стахий Колотвин:
— Посмотрите на молитву освящения ваий (пальмовых листьев) или верб (в нашей русской традиции), которая читается на праздник Входа Господня в Иерусалим за неделю до Пасхи. Мы увидим, что там благословляются не ветви, а благословляются люди, которые приветствуют Христа, грядущего на вольную страсть, — пусть и торжественно входящего в город, но проходящего через Голгофу и крестные страдания к воскресению и победе над смертью.
И вот это благословение тех людей, которые встречают Христа на Вербное воскресение, и потом не погружаются в суету в течение будних дней, а все-таки помнят, что Господь страдает за наши грехи, стараются дома почитать Евангелие, собраться с мыслями, провести без излишеств Страстную седмицу по мере сил. выбираться на богослужение Страстей Христовых в храм в будние дни. И вот, получив это благословение, мы приходим к Пасхе Христовой.
И вот эти вербочки, которые остались, они, конечно, имеют символическое значение, что мы, Господи, все время Тебя приветствовали, ждали воскрешения. Поэтому действительно специально хранить их дольше Пасхи необходимости нет, но и расставаться с ними раньше — тоже нет.
При этом, есть традиции, что люди ставят веточки в воду. Они еще долго стоят, зеленеют, пускают листья. Кто-то сажает их у себя дома или рядом с домом, и вырастают кусты, за которыми тоже ухаживают, поливают. Но на самом деле, что даже если их взять и просто отнести в лес, в парк, отнести себе на дачу, то ничего страшного с ними не случится, потому что никакого особого способа утилизации этим веточкам не нужно. По сути, мы просто поприветствовали Христа вербой — как те отроки в Иерусалиме. У них никакого специального ритуала для веток не было: помахали Христу и оставили их. Так и мы: прошли с ними через страстные дни, и потом в пасхальные дни оставляем их позади и возвращаем в природу, через которую Господь нам их даровал.