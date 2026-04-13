Экспорт семян из Башкирии вырос почти вдвое с начала года

Республика Башкортостан при поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» почти в два раза увеличила экспорт семян зерновых и кормовых культур с начала года. Наибольшие объемы поставок осуществлялись в Белоруссию, Казахстан, Киргизию, сообщили в министерстве сельского хозяйства Башкирии.
Семеноводческие хозяйства региона реализовали за рубеж свыше 800 тонн семян вики, донника, эспарцета, люпина, люцерны, пшеницы, фацелии, ячменя. Для сравнения: за аналогичный период прошлого года на экспорт было поставлено 444 тонны семенного материала сельскохозяйственных культур.
Напомним, по национальному проекту агропромышленный комплекс республики к 2030 году планирует увеличить объемы поставок сельхозпродукции за рубеж в 1,5−2 раза к уровню 2021-го.
Нацпроект «Международная кооперация и экспорт» предполагает создание сквозной системы поддержки отечественных компаний, а также внедрение инструментов для переориентации на дружественные рынки. Основные задачи нацпроекта — оптимизация наиболее эффективных действующих механизмов и усиление работы по формированию востребованной российским бизнесом инфраструктуры в странах-импортерах. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.