Креативная экономика Поволжья: от федеральной стратегии к региональным точкам роста

Развитие креативных индустрий в России сегодня выведено на уровень общенациональной повестки, и профильные законы разрабатываются на местах вслед за принятием федеральных актов. Этот тренд и выставка «Интурмаркет» в Нижнем Новгороде стали стартом специального проекта «Российской газеты» «Креативная индустрия Поволжья» и диалога на экспертном круглом столе.
Отрасль уже насчитывает десятки тысяч занятых по всей стране — представителей разных направлений, многие из которых до сих пор не идентифицируют себя как часть креативного сектора. 7 июня 2025 года был обновлен перечень ОКВЭД. В него включен 51 вид деятельности по 16 направлениям, и важно, что добавились позиции по отдыху и гастрономии, деятельность музеев, экскурсоводов и гидов, которые напрямую относятся к туризму. Как в регионах Поволжья формируются туристско-креативные кластеры, эксперты обсудили 3 апреля на площадке «Российской газеты».
Председатель комитета по вопросам гостеприимства «Деловой России» Ольга Никитина открыла мероприятие и подчеркнула, что туристический поток выступает катализатором для смежных творческих направлений. Отметив совпадение целей предпринимателей и чиновников, она указала на необходимость выстраивания эффективного диалога.
— Туризм является мощнейшим регулятором, позволяющим всем остальным креативным индустриям стабильно развиваться и масштабироваться, — заявила представитель отельеров.
Генеральный директор туроператора «Открой мир» Елена Богомолова рассказала, что команда связала культурное наследие с творческими практиками, выделив народные промыслы, моду, гастрономию и живопись. На их основе были созданы пилотные туристические маршруты, однако, по ее словам, хотелось бы их продвижения на региональном уровне.
Как в регионах Поволжья формируются туристско-креативные кластеры, эксперты обсудили на площадке «Российской газеты». Фото: Милена Черевко.
— Генерировать маршруты мы можем, а соединить и продвинуть — это уже вопрос комплексный, — пояснила Елена Богомолова.
Руководитель «Центра развития туризма Кировской области» Алексей Чепцов отметил, что драйвером для развития креативных индустрий в Кирове стал 650-летний юбилей города в 2024 году. Теперь все полученные наработки легли в основу проведения мероприятий в рамках 90-летия Кировской области, которое отмечается в этом году. Здесь у «креативщиков» грандиозные планы, в том числе и многочисленные туры.
В Кирове драйвером для развития креативных индустрий стал 650-летний юбилей города. Фото: Центр развития туризма Кировской области.
Эксперты круглого стола также отметили перспективный потенциал при изменении норм для участников туров одного дня. В частности, при их учете как туристов, меры поддержки коснутся и «креативщиков», которые занимаются такими проектами.
В Нижегородской области ответственным по развитию креативных индустрий является АНО «Центр 800». С 2024 года регион внедряет Стандарт развития креативных индустрий по соглашению с АНО «Агентство стратегических инициатив по продвижению новых проектов». Руководитель профильного департамента центра Александра Фортинская пояснила, что организация в связке с минкультуры инициирует проекты по развитию креативных индустрий — такие, как грантовая программа «Команда креативных практик» и программа арт-резиденций. Кроме того, «Центр 800» разработал проект региональной Стратегии развития креативных индустрий, а также участвовал в разработке законодательства о креативных индустриях, предоставив экспертные комментарии для составления нормативной базы для адаптации федеральных рекомендаций на региональный уровень.
Руководитель дирекции по перспективным проектам Корпорации развития Нижегородской области Наталья Прохорова отметила значение реестра креативных индустрий. Он упрощает предпринимателям поиск партнеров, а корпорация уже оказывает имущественную, информационную и финансовую поддержку, разрабатывает ряд самостоятельных проектов. Важным вектором работы является предоставление городских пространств, оборудованных под развитие креативных индустрий. Обратившись в корпорацию, бизнес может получить информацию о мерах поддержки, в том числе специально для представителей креативного сектора.
Сегодня туроператоры ищут новые форматы отдыха для взрослых и детей. Фото: Игорь Платунов.
Учредитель, директор по развитию кировского ЦАО «Летучий корабль» Ольга Лобастова привела в пример собственный иммерсивный проект, существующий два десятилетия. Формат сюжетной сказки на природе доказал коммерческую устойчивость и востребованность у зрителей со всей страны.
— Это дело жизни, это миссия — воплощать мечту, мечту любого ребенка и взрослого — оказаться в сказке. Мы дарим эмоции, безусловно обеспечивая комфорт, безопасность, всю необходимую инфраструктуру. При этом мы существуем только на свои средства, изначально у нас не было больших инвестиций, мы вкладывали постепенно и постоянно. Нам непросто, это не самые легкие деньги, но в креативные индустрии не идут только ради денег, это должны быть творческие люди, которым важны смыслы, а не только прибыль, — отметила Ольга Лобастова.
Председатель НРО «Деловая Россия» Павел Солодкий расширил повестку, обратив внимание на ревитализацию объектов культурного наследия. Область первой создала стандарт для восстановления памятников с адаптацией под современные функции. Он также напомнил о включении региона в пилот по гостевым домам и популяризации «избинга», выводящего сельский туризм из тени. А сейчас бизнес также планирует лоббировать медицинский туризм.
— Мы видим огромный потенциал в ревитализации наследия и новых форматах гостеприимства и будем этим активно заниматься. Надеюсь, это будут системные встречи, и важно расширять круг участников, — резюмировал Павел Солодкий.
Собравшиеся договорились продолжить диалог. Также они поблагодарили директора выставки «Интурмаркет» Ольгу Хоточкину за содействие в проведении круглого стола.
Новый закон и отраслевые инициативы закладывают фундамент для превращения творческого потенциала Поволжья в устойчивый экономический драйвер.