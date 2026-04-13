Директор НИУ Екатерина Лебедева приняла участие в X Международном форуме труда

X Международный форум труда прошел в Санкт-Петербурге. В нем приняла участие Директор Нижегородского института управления Президентской академии Екатерина Лебедева.
На крупнейшем Евразийском форуме ежегодно собираются тысячи человек из России и других стран — представителей власти бизнеса, образования и профсоюзов, чтобы обсудить вопросы в области трудовых отношений: обеспечение кадрами, производительность труда, трудовую миграцию и модернизацию системы занятости. Здесь формируется долгосрочная повестка развития рынка труда.
В этом году один из центральных блоков форума был посвящен организации труда и здоровьесбережению. Участники обсудили как безопасные условия труда, так и подготовку кадров. Поднимались темы адаптации образовательных программ под вызовы 2030−2040 годов, цифровизации социальных услуг, внедрения HR-технологий и цифровых решений в учреждениях. Кроме того, особое место заняло обсуждение работы с людьми с инвалидностью и ветеранами.
Спикерами стали ведущие эксперты из России — представители Минтруда России, руководители крупных социальных учреждений, учёные СПбГУ, а также специалисты из стран СНГ и Азии. Наиболее интересной для участников стала сессия о «Труде 2040», на которой обсудили новые профессии в социальной сфере, гибкие формы занятости и влияние ИИ.
Директор НИУ Президентской академии Екатерина Лебедева посетила несколько лекционных площадок и поделилась наиболее важной и интересной информацией, которая там озвучивалась. Она отметила, что заместитель полпреда Президента РФ в СФО Александр Орехов обратил внимание слушателей на необходимость сближать государственную гражданскую и муниципальную службу, в также налаживать взаимодействие синергию с другими видами госслужбы.
«Действительно, это даст и необходимую мобильность кадров, и общность культуры служения», — оценила Екатерина Лебедева. Кроме того, директор НИУ особо отметила необходимость перестройки образования и подготовки студентов для работы с ИИ. Она назвала серьезным и значимым вызовом перестройку работы с кадрами в образовании. Также Екатерина Лебедева выделила и выступления генерального директора фонда ВЦИОМ Константина Абрамова и представителей HeadHunter.
«Говорили о том, что честность и открытый диалог становятся главным драйвером привлекательности работодателя. Сегодня у людей запрос на честность и поддержку. В условиях неопределённости компании важно работать с доверием: создавать безопасную среду, проявлять эмпатию, строить бренд на реальных отзывах сотрудников и открыто обсуждать поводы для тревоги», — рассказала Екатерина Лебедева.
Участие в таком форуме имеет большую пользу для специалистов. Здесь они получают актуальные знания о новых трендах, законодательных инициативах и технологиях, которые уже применяются в передовых регионах. Также форум дает возможность узнать об успешных наработках и практиках, наладить профессиональные связи и сформировать направления развития кадровой политики и использования цифровизации.