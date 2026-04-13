Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

До сентября на остановках Калининграда установят 63 электронных табло

Экраны уже появились в павильонах на Невского, Орудийной и аллее Смелых.

До сентября на остановках Калининграда установят 63 электронных табло. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.

Новые табло уже появились в павильонах на Невского, Орудийной и аллее Смелых. В ближайшее время экраны подключат на Щедина, Театральной и Багратиона, а также на остановках у зоопарка, торгового центра «Маяк» и парка имени Гагарина.

«Уже подключено около половины от запланированного количества табло. Всего до наступления осени в городе установим 63 экрана. При выборе мест для них мы ориентировались на остановки с интенсивным трафиком — там, где проходит более трёх маршрутов», — рассказала Дятлова.

Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта.