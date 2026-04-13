До сентября на остановках Калининграда установят 63 электронных табло. Об этом сообщила глава городской администрации Елена Дятлова в своём телеграм-канале.
Новые табло уже появились в павильонах на Невского, Орудийной и аллее Смелых. В ближайшее время экраны подключат на Щедина, Театральной и Багратиона, а также на остановках у зоопарка, торгового центра «Маяк» и парка имени Гагарина.
«Уже подключено около половины от запланированного количества табло. Всего до наступления осени в городе установим 63 экрана. При выборе мест для них мы ориентировались на остановки с интенсивным трафиком — там, где проходит более трёх маршрутов», — рассказала Дятлова.
Ранее стало известно, что власти рассчитывают увеличить количество «умных» остановок на улицах Калининграда. Часть павильонов уже оборудована экранами, где можно увидеть информацию о времени прибытия транспорта.