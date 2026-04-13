Симоньян рассказала о потере четвертого ребенка в 2020 году

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о потере четвертого ребенка в эфире телепередачи «Секрет на миллион».

Источник: РБК

Главный редактор МИА «Россия сегодня» и телеканала RT Маргарита Симоньян рассказала о потере четвертого ребенка в эфире телепередачи «Секрет на миллион».

«Я себе сразу сказала: имей совесть, у тебя трое маленьких детей и ты сейчас будешь устраивать истерику и всю семью вгонять в депрессуху и трагедию?», — рассказала Симоньян, как призывала себя к стойкости, когда в 2020 году у нее случился выкидыш.

По ее словам, это произошло из-за людей, которые намеренно устроили травлю против Симоньян на основании разных политических взглядов: «Я в одном лагере, они в другом лагере. Они решили так отомстить, они знали, что у меня беременность уже четвертая, в таком возрасте». Симоньян тогда было 40 лет.

В ходе эфира Симоньян также рассказала, что ее супруг Тигран Кеосаян впал в кому после пневмонии. Кеосаян умер 26 сентября 2025 года в возрасте 59 лет.

Незадолго до смерти супруга Симоньян сообщила о том, что у нее диагностировали рак. В октябре она начала проходить курс химиотерапии. Кеосаян и Симоньян поженились 3 марта 2022 года. До этого они десять лет состояли в отношениях.

Узнать больше по теме
Маргарита Симоньян: биография журналистки и главного редактора RT
В сфере современных медиакоммуникаций РФ заметную роль играет ряд ключевых фигур, влияющих на информационную повестку. Среди них — Маргарита Симоньян, которая занимает руководящие должности в крупных медиаструктурах: собрали главное из ее биографии.
Читать дальше