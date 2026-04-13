Доходный дом Котлярова в Ростове получил статус объекта культурного наследия

Старинный дом на улице Станиславского в Ростове признали объектом культурного наследия.

Источник: Комсомольская правда

Доходный дом Котлярова в Ростове на Дону получил статус объекта культурного наследия, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.

Речь идет о здании на Станиславского, 122. Постройка — образец городской архитектуры конца XIX века.

Архитектурный облик дома сочетает в себе черты классицизма и элементы модерна. Сохранились строгие симметричные окна, декоративные карнизы, лепные наличники, оригинальные керамические плитки на балконах, а также гербы и орнаменты.

— Здание не только дополняет облик Ростова на Дону, но и помогает жителям и гостям города лучше понять историческое наследие региона через диалог прошлого и настоящего, — отмечают в департаменте ЖКХ и энергетики.

