Доходный дом Котлярова в Ростове получил статус объекта культурного наследия

Доходный дом Котлярова в Ростове на Дону получил статус объекта культурного наследия, сообщает городской департамент ЖКХ и энергетики.
Речь идет о здании на Станиславского, 122. Постройка — образец городской архитектуры конца XIX века.
Архитектурный облик дома сочетает в себе черты классицизма и элементы модерна. Сохранились строгие симметричные окна, декоративные карнизы, лепные наличники, оригинальные керамические плитки на балконах, а также гербы и орнаменты.
— Здание не только дополняет облик Ростова на Дону, но и помогает жителям и гостям города лучше понять историческое наследие региона через диалог прошлого и настоящего, — отмечают в департаменте ЖКХ и энергетики.
