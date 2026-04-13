Роман Тютюник запросил 10 лет колонии для криминального авторитета из Казани

Прокурор Красноярского края Роман Тютюник выступил в прениях сторон по уголовному делу в отношении «вора в законе» Шарапа Казанского.
По данным прокуратуры, в 2014 году в челябинской тюрьме житель Казани, закоренелый рецидивист с известным в криминальных кругах прошлым, решил узаконить свой «статус» и занять наивысшее положение в преступной иерархии. Являясь хранителем воровских обычаев, он своим рвением в их почитании заслужил признание у известных криминальных авторитетов. Они и короновали его, возведя на вершину невидимой пирамиды.
Татуировки с восьмиконечными звездами на коленях стали его меткой, которая служила знаком власти в уголовном мире. Своим единоличным решением он наказывал и поощрял своих подопечных, выступал арбитром в их конфликтах, следил за неукоснительным соблюдением «понятий» и лишал статуса провинившихся.
Даже после введения государственного запрета на такие роли он не отказался от «статуса». Переходя из зоны в зону — от Ульяновска до Красноярска, он продолжал насаждать свое преступное влияние.
После прибытия в красноярскую колонию его незаконному статусу была дана юридическая оценка, возбуждено уголовное дело. Ему утвердили обвинение в занятии высшего положения в преступной иерархии (ст. 210.1 УК РФ).
В судебных прениях Роман Тютюник подробно изложил исследованные в суде доказательства вины, настаивал на назначении виновному наказания в виде 9 лет лишения свободы с ограничением свободы на 1,5 года, а по совокупности приговоров — 10 лет в колонии особого режима с дополнительными ограничениями.
Прокурор Красноярского края особо отметил недопустимость распространения воровской криминальной идеологии среди жителей региона, в том числе в исправительных учреждениях:
«Воровскому укладу и его представителям нет места в правовом государстве», —заявил Роман Тютюник.
Подсудимый в последнем слове попросил суд о снисхождении из-за суровости срока.
Защитник в прениях отметил, что подсудимый не отказывается от своего статуса, однако сам факт занятия высшего положения в преступной иерархии преступлением не считает.
Приговор Шарапу Казанскому огласят 16 апреля в 14:30.
