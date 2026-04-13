Первый запуск с новой площадки на Восточном запланировали на 2027 год

Первый пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный намечен на первый квартал 2027 года. Этот комплекс будет построен в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и частного инвестора под названием «Новый старт», сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы госкорпорации Дмитрия Баканова.
«Новый старт» строит площадку на Восточном на собственные средства, отметил Баканов. По его словам, стороны договорились о серьезном объеме инвестиций в ракетостроение. Инвестор планирует заниматься ракетами с возвращаемыми ступенями, чтобы быть конкурентоспособным на мировом рынке. Глава «Роскосмоса» пообещал поддерживать проект.
Ранее заместитель гендиректора «Роскосмоса» по производству Григорий Максимов заявил, что Россия намерена войти в тройку лидеров мировых космических держав по «возвращаемости и технологичности» в ближайшие три-четыре года.
