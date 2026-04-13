Первый запуск с новой площадки на Восточном запланировали на 2027 год

Первый пуск с нового стартового комплекса космодрома Восточный намечен на первый квартал 2027 года. Этот комплекс будет построен в рамках совместного проекта «Роскосмоса» и частного инвестора под названием «Новый старт», сообщает ТАСС со ссылкой на слова главы госкорпорации Дмитрия Баканова.