В Ачинске осудят чиновницу, которая игнорировала нападения собак на детей

В Ачинске чиновницу будут судить за неэффективный отлов бездомных собак — город заполонили агрессивные стаи. Об этом сообщили в прокуратуре Красноярского края.
В 2025 году улицы Ачинска оказались во власти стай бродячих собак. Животные нападали на людей, в том числе на детей. Только за полгода поступило 83 жалобы: 16 — на стаи от 8 до 20 особей, 26 — на укусы.
Начальник отдела коммунального хозяйства МКУ «Центр обеспечения жизнедеятельности г. Ачинска», ответственная за отлов, решила сэкономить ресурсы. Она не подавала заявки на дополнительное финансирование, требовала от подрядчиков отлавливать не больше 2−3 собак в неделю, а на жалобы о стаях показывала видео пустых мест.
Летом и осенью жалобы продолжали поступать: ещё 20 сообщений о стаях и 11 укусов летом, 39 и 7 осенью. Однако отлов шёл по минимуму, стаи не редели, угроза для жителей сохранялась. Дети попадали в больницы с укусами, кровоподтёками и психологическими травмами.
Чиновница признала вину частично. Она объяснила, что ограничение в 2−3 собаки в неделю вводила, чтобы растянуть контракт без дополнительного финансирования и контролировать подрядчика. Своей личной выгоды, по её словам, не было.
Прокурор утвердил обвинение по пункту «е» части 3 статьи 286 УК РФ «Превышение должностных полномочий». Уголовное дело рассмотрит Ачинский городской суд.
