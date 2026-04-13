В Тюмени обнаружили сумку с телом младенца

В лесополосе, расположенной вблизи одного из жилых домов, расположенных по улице Игримской в Тюмени обнаружили сумку, в которой находилось тело младенца. Об этом сообщила пресс-служба СК России по региону.
Следственный отдел по Ленинскому АО города Тюмень возбудил уголовное дело по признакам убийства матерью новорожденного ребенка.
В ведомстве указали, что в настоящий момент следователи устанавливают личность матери младенца, а также обстоятельства и причины произошедшего.
В прошлом году в Ленинградской области задержали 15-летнюю мать, выбросившую в окно младенца.
По данным следствия, девушка родила ребенка в квартире, после чего, поместив младенца в полиэтиленовый пакет, выбросила его из окна первого этажа дома по улице Томилина.
Ребенка обнаружили приблизительно через 2 часа после произошедшего. Врачи диагностировали у него гематомы на голове, состояние младенца оценили как средней степени тяжести.
