В Волгограде поставщика онкодиспансера отправили в «бан» в 72-й раз

Волгоградское УФАС внесло ООО «Профклевер» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП).

Волгоградское УФАС внесло ООО «Профклевер» в реестр недобросовестных поставщиков (РНП). Как сообщили в антимонопольном ведомстве, поводом стало обращение ГБУЗ «Волгоградский областной клинический онкологический диспансер».

В медучреждении заявили о неисполнении заключенного с коммерсантами контракта на поставку медицинских изделий. Компания не поставила товар в полном объёме и в соответствии с условиями договора. В результате коммерческую организацию включили в «черный список» на 2 года.

Интересно, что ранее в различных субъектах Российской Федерации информация о «Профклевере», зарегистрированном в Екатеринбурге, уже семьдесят один раз вносилась в РНП.

Фото сайта онкодиспансера.