Понтонный мост в воронежском Шилово снова развели

Переправа прекратила работу из-за подъема воды в Дону.

Жители микрорайона Шилово вновь столкнулись с перекрытием понтонного моста. Фотографии разведенной переправы очевидцы опубликовали в городских пабликах 13 апреля.

Как сообщается, еще в воскресенье, 12 апреля, с утра движение по мосту было открыто и шло в штатном режиме. Однако к вечеру гидрологическая обстановка изменилась: уровень воды в реке Дон поднялся. В связи с этим в понедельник переправу вновь развели.

Это не первое закрытие моста в текущем паводковом сезоне. Так, с 23 марта проезд уже был недоступен. Движение ненадолго возобновляли 28 марта, но уже 30 марта мост пришлось развести снова. Сегодняшнее перекрытие стало очередным эпизодом в череде весенних ограничений.

Водителям, следующим через Шилово, рекомендуют выбирать пути объезда и следить за обновлением информации от дорожных служб.