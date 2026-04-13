Какие тяжести можно поднимать несовершеннолетним работникам?

Нормы подъема и перемещения тяжестей работниками до 18 лет обновило с 1 марта 2026 года Минтруда РФ.
Так, подростки 14 и 15 лет в течение рабочей смены могут поднимать и перемещать вручную груз не тяжелее трех килограммов, девочки того же возраста — не более двух килограммов.
Юношам 16 и 17 лет разрешены тяжести до четырех килограммов, девушки такого возраста — до трех килограммов.
Такие нормативы утверждены Министерством труда Российской Федерации.
Предельно допустимая суммарная масса груза в течение смены при подъеме с пола для подростков 14 и 15 лет составляет 200 и 250 килограммов соответственно, для девочек 14 лет — 90 килограммов, 15 лет — 100 килограммов.
Для юношей 16 лет суммарная масса равняется 500 кг, для 17-летних — 700 кг. Для девушек того же возраста — 200 и 250 килограммов соответственно.
Ограничения установлены с учетом массы тары и упаковки.
«Запрет на переноску и передвижение несовершеннолетними работниками тяжестей, превышающих установленные для них предельные нормы, установлен статьей 265 Трудового кодекса Российской Федерации», — напоминают в комитете по труду и занятости населения Волгоградской области.
Ранее сообщалось, что Всероссийская ярмарка трудоустройства пройдет в Волгограде.