Лишняя чашка опасна? Кофе может и вызывать депрессию, и защищать от нее

Кофе может быть полезным и вредным для нашей психики, все дело в дозе и виде напитка. В последние годы его исследовали вдоль и поперек, но вот достоверных данных о влиянии кофе на психическое здоровье не было. Теперь этот пробел устранен.

Результаты огромного исследования, в котором более 13 лет наблюдали чуть ли не полмиллиона человек, только что опубликованы в профильном научном издании Journal of Affective Disorders («Журнал по изучению аффективных расстройств»).

Как проходило исследование

К аффективным расстройствам (расстройства настроения) в первую очередь относят все виды депрессий, тревожные и стрессовые расстройства. Их и изучали китайские ученые из Фуданьского университета.

«Подопытными кроликами» были англичане, детальнейшая информация об их питании и здоровье содержится в Биобанке Великобритании (UK Biobank). Ученые из Поднебесной активно исследуют эти данные, и мы уже не раз писали о таких исследованиях, они дают очень интересную и полезную информацию.

Конкретно в исследование были включены 461 586 человек, исходно их средний возраст был 57 лет. После наблюдения, продолжавшегося более 13 лет, у 18 220 человек были диагностированы различные расстройства настроения (тревога и депрессия), а у 18 547 — стрессовые расстройства.

Похоже, все дело именно в кофеине

Благодаря столь большому количеству наблюдений была выявлена четкая закономерность между количеством потребляемого кофе и психическими расстройствами. Снижение риска их развития наблюдалось при умеренном уровне потребления кофе (2−3 чашки в день). Меньшие и большие дневные дозы негативно влияли на психическое здоровье, повышая риск этих расстройств.

Такая закономерность была типична для молотого и растворимого кофе, но не для напитка без кофеина. Последний никак не влиял на психику, и, следовательно, эффекты кофе в первую очередь связаны с этим психостимулирующим веществом. Его противоположное действие на психическое здоровье подтверждал и тот факт, что особенно сильно негативное влияние было выражено для большого потребления именно молотого кофе (более 5 чашек в день), ведь в нем кофеина больше всего. Полный отказ от кофе влиял негативно, но менее мощно.

Из других важных находок обнаружено, что связь кофе с расстройствами настроения была более сильно выражена у мужчин.

Генетическая предрасположенность не столь важна

Неожиданностью оказался тот факт, что скорость переработки кофеина, зависящая от генов, никак не влияла на риск проблем с психикой. Они одинаково развивались как у быстрых метаболизеров (у них кофеин в организме распадается быстрее), так и у медленных.

Это зависит от гена CYP1A2, расположенного в 15-й хромосоме, он кодирует одноименный фермент. Около 10% людей — очень быстрые метаболизеры кофеина, остальные разрушают его медленнее. Подавляющая часть (примерно половина людей) расщепляет его в 4 раза медленнее, чем очень быстрые метаболизеры. В принципе, сегодня есть специальные генетические тесты для определения индивидуальной скорости метаболизма кофеина.

«Установленные дозы близки к широко рекомендуемому умеренному потреблению кофе, зависящему от количества кофеина, — говорит Михаил Богомолов, врач-психоэндокринолог и президент Российской диабетической ассоциации. — Для удобства определения его дозы мы предложили использовать “кофеиновую единицу” (КЕ). 1 КЕ — это 100 мг кофеина. В принципе, безопасной дозой признаны 400 мг кофеина (4 КЕ) в сутки, получаемых из разных источников (кофе, чай, энергетики, колы, шоколад). В данном исследовании верхняя доза составляет 300 мг. И это тоже нормально».

Думается, простые рекомендации, вытекающие из этого исследования, могут быть легко реализованы любителями кофе.