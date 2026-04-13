Снижение плодородия сельхозземель выявил нижегородский Россельхознадзор

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выявило серьезные нарушения земельного законодательства в городском округе Бор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по результатам мониторинга безопасности сельхозугодий. Нарушения зафиксированы на участке площадью более 75,8 га, расположенном в Линдовском сельсовете, западнее деревни Чернолесская Пустынь.