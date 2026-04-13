Снижение плодородия сельхозземель выявил нижегородский Россельхознадзор

На участке площадью 75,8 га зафиксировано существенное снижение плодородия, собственнику выдано предписание до мая 2027 года.

Управление Россельхознадзора по Нижегородской области и республикам Марий Эл и Мордовия выявило серьезные нарушения земельного законодательства в городском округе Бор. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства по результатам мониторинга безопасности сельхозугодий. Нарушения зафиксированы на участке площадью более 75,8 га, расположенном в Линдовском сельсовете, западнее деревни Чернолесская Пустынь.

Специалисты установили факт существенного снижения плодородия почвы, основываясь на данных мониторинга за 2025 год. Владельцу земли, компании ООО «Аксентис», выдано официальное предписание об устранении выявленных проблем. Критерии порчи земель были подтверждены в ходе изучения материалов Нижегородского филиала ФГБУ «РосАгрохимслужба».

Собственнику участка предложено провести комплекс агротехнических и агрохимических мероприятий, направленных на восстановление и воспроизводство качественных характеристик земли. Исполнить требования надзорного органа нарушитель обязан в срок до 10 мая 2027 года.

Ранее сообщалось, что ДНК свинины и курицы нашли в говяжьих сосисках в Нижнем Новгороде.