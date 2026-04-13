Как нападение США на Иран подталкивает мир к хаосу и новым конфликтам

Ситуация на южных рубежах Евразии остается крайне нестабильной. И, судя по всему, старые и новые конфликты еще впереди. Перекрытие Ормузского пролива, важнейшей водной артерии, через которую проходит около четверти экспорта энергоресурсов, несостоятельность попыток Соединенных Штатов навязать свою волю Ирану, Европе и даже в ряде случаев арабским монархиям, — все это показывает, что мир фундаментальным образом меняется. Получается, что даже средняя держава, каковой по всем параметрам является Иран, может навязывать свою волю бывшему гегемону и давать ему жесткий отпор. Война в Иране делает фундаментальные изменения международной системы неизбежным. А движение мира в сторону беспорядка и многополярности — неотвратимым. При этом кажется, что и эта война против Тегерана не будет последней.