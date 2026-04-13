В Татарстане на Вятке за сутки вода поднялась сразу на 41 сантиметр

В Татарстане на реках фиксируется подъем уровней воды с суточной интенсивностью от 12 до 33 сантиметров. А на Вятке за последние сутки вода поднялась сразу на 41 сантиметр. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС Татарстана.
При этом на большинстве остальных рек республики паводковая волна пошла на спад со скоростью от 1 до 82 сантиметров в сутки, что свидетельствует о постепенной стабилизации гидрологической обстановки.
Текущие отметки уровней воды на реках региона в основном остаются в безопасных пределах. Так, на Кубне и Иже вода выше отметок выхода на пойму, однако на остальных водоемах показатели ниже этих значений на 93−468 сантиметров. От среднемноголетних максимумов уровни также отстают, за исключением реки Иж, где зафиксировано превышение на 79 сантиметров. До опасных значений на всех реках остается от 63 до 484 сантиметров.
Специалисты продолжают мониторинг паводковой обстановки, чтобы своевременно реагировать на любые изменения. Жителям прибрежных территорий рекомендуют следить за официальными сообщениями МЧС и не посещать зоны возможного подтопления.