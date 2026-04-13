В Татарстане на Вятке за сутки вода поднялась сразу на 41 сантиметр

Текущие отметки уровней воды на реках региона в основном остаются в безопасных пределах. Так, на Кубне и Иже вода выше отметок выхода на пойму, однако на остальных водоемах показатели ниже этих значений на 93−468 сантиметров. От среднемноголетних максимумов уровни также отстают, за исключением реки Иж, где зафиксировано превышение на 79 сантиметров. До опасных значений на всех реках остается от 63 до 484 сантиметров.