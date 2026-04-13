В Перми предпринимателя оштрафовали за нелегальные фотосессии с совами

Разрешения на содержание и использование животных в развлекательных целях у него не было.

Источник: Комсомольская правда

В Перми индивидуальный предприниматель был привлечён к административной ответственности за незаконное использование сов для фотосъёмок с людьми. Проверка прошла 6 апреля 2026 года и выявила ряд нарушений.

Как установили специалисты Россельхознадзора, в феврале и марте предприниматель организовывал платные фотосессии с птицами на городской эспланаде и набережной. При этом необходимого разрешения на содержание и использование животных в развлекательных целях у него не было.

Кроме того, выяснилось, что корма для сов поступали без обязательных ветеринарных документов, а сами птицы также не имели соответствующих сопроводительных бумаг.

По данным ведомства, такие действия нарушают требования законодательства об ответственном обращении с животными и правила их содержания при использовании в культурно-зрелищных мероприятиях.

10 апреля 2026 года предпринимателю назначили административное наказание в виде штрафа.