В Перми предпринимателя оштрафовали за нелегальные фотосессии с совами

В Перми индивидуальный предприниматель был привлечён к административной ответственности за незаконное использование сов для фотосъёмок с людьми. Проверка прошла 6 апреля 2026 года и выявила ряд нарушений.
Как установили специалисты Россельхознадзора, в феврале и марте предприниматель организовывал платные фотосессии с птицами на городской эспланаде и набережной. При этом необходимого разрешения на содержание и использование животных в развлекательных целях у него не было.
Кроме того, выяснилось, что корма для сов поступали без обязательных ветеринарных документов, а сами птицы также не имели соответствующих сопроводительных бумаг.
По данным ведомства, такие действия нарушают требования законодательства об ответственном обращении с животными и правила их содержания при использовании в культурно-зрелищных мероприятиях.
10 апреля 2026 года предпринимателю назначили административное наказание в виде штрафа.