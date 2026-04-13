Для нижегородцев закупят тысячу доз вакцины от вируса папилломы человека

Нижегородская область осуществит закупку 1000 доз вакцины от вируса папилломы человека. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.
«Вакцина против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18) предназначена для профилактики рака шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала у девочек, а также злокачественных опухолей анальной зоны у мальчиков и мужчин», — отмечается в сообщении.
Закупка будет произведена в рамках регионального календаря профилактических прививок. По данным Центра размещения заказа, начальная максимальная цена контракта составляет 8,7 млн рублей.
«Судя по закупаемому количеству доз вакцины, предназначена она для узких и социально уязвимых контингентов населения Нижегородской области», — резюмировал Никонов.
