Для нижегородцев закупят тысячу доз вакцины от вируса папилломы человека

Она будет предназначена для социально уязвимых слоев населения.

Нижегородская область осуществит закупку 1000 доз вакцины от вируса папилломы человека. Об этом сообщил главный редактор МИА «Стационар-Пресс» Алексей Никонов в своем канале «Бокал прессека» в MAX.

«Вакцина против вируса папилломы человека (типов 6, 11, 16, 18) предназначена для профилактики рака шейки матки, вульвы, влагалища, анального канала у девочек, а также злокачественных опухолей анальной зоны у мальчиков и мужчин», — отмечается в сообщении.

Закупка будет произведена в рамках регионального календаря профилактических прививок. По данным Центра размещения заказа, начальная максимальная цена контракта составляет 8,7 млн рублей.

«Судя по закупаемому количеству доз вакцины, предназначена она для узких и социально уязвимых контингентов населения Нижегородской области», — резюмировал Никонов.

Напомним, что Евгений Люлин прокомментировал включение онковакцин в систему ОМС.