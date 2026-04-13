«Минута славы»: из-за половодья плотина в Зиняках стала главным героем новостей

Половодье небывалых масштабов.
Половодье в Борском округе Нижегородской области вдоль рек Санды и Линды приобрело весной 2026 года поистине катастрофические масштабы. Разлив начался 4 апреля, что было, в общем-то, прогнозируемо, и ни для кого из жителей эта перспектива не стала неожиданностью. Все садоводы — здравомыслящие опытные люди: зимой выпадает снег (а этой зимой его было много), весной он тает, реки разливаются — всё логично. Не слишком паниковали и жители СНТ «Колос», расположенного между селом Кантаурово и деревней Зуево на Бору: садоводству 40 лет, многие живут там со дня основания, повидали на своём веку немало паводков. И решили, что переживут и этот. Тем более что почва этой зимой промёрзла всего лишь на 30 см (против 1,5 метров в 2010 году, например), так что ожидалось, что значительный объём тающего снега попросту уйдёт в грунт. На всякий случай жители привычно подняли повыше имущество в гаражах и подвалах — и стали ждать открытия сезона, майских шашлыков и высадки рассады.
Но произошедшее этой весной неожиданно побило все мыслимые и даже немыслимые антирекорды. Заурядный весенний подъём воды в Линде, начавшийся 4 апреля, в считанные часы превратился в стихийное бедствие. Вода не просто захватила окрестности — она стремительно залила всю территорию СНТ «Колос», затопив 180 домов (многие из которых — по окна), а также все прилегающие дороги и перелески.
Сказать, что жители ужаснулись, увидев своё садоводство, свои любимые дома, дворы, беседки, бани и теплицы в таком состоянии, — это не сказать ничего. Глубина воды на отдельных участках дошла до 2 метров, минимальная — 80—100 сантиметров. Годы вложенного в обустройство участков труда, вся мебель, техника и обстановка внутри домов, транспорт и техника в гаражах — всё пошло прахом. Дошло даже до того, что по участкам поплыли теплицы, сорванные с креплений.
«Кто же это сделал?».
Старожилы задались логичным вопросом: как вышло так, что их СНТ подверглось такому чудовищному затоплению, какого они не припомнят за все 40 лет? Логика подсказывала, что природные обстоятельства, как это часто бывает, могли быть усугублены какими-то дополнительными причинами. Тем более, что, как вскоре выяснилось, затоплению подвергся не один «Колос», а множество поселений, расположенных вдоль берегов Санды и Линды: это и заречная часть села Кантаурово, и СНТ на Санде («Санда-2», «Санда-6» и «Дорожник»), и СНТ «Ольха» в Рекшино на Линде на 350 участков, и там же — СНТ «Тюльпан», и «Зелёный мыс» на берегу Линды в районе Толоконцево. Это даже по примерным прикидкам — более 1000 пострадавших домов.
Причём жители затопленных посёлков не считают, что разлива вообще не должно было быть. Вопрос в масштабах: одно дело, если вода подтапливает огороды, гаражи и подвалы (что тоже неприятно, но не критично), и совсем другое — если она стремительно заливает сотни (тысячи?) домов до подоконника, нанося колоссальный финансовый ущерб.
Размышления привели жителей к плотине на реке Санда в районе села Чуркино Зиняковского территориального отдела Городецкого округа. К сожалению, информации об этой плотине в открытых источниках крайне мало. Что неудивительно — это ГТС (гидротехническое сооружение), построенное ещё в 1970-е годы, уже много лет болтается в статусе бесхозяйного. Но кое-что всё-таки нашлось на просторах интернета.
«Хождение по мукам».
В 2018 году Городецкий городской суд зарегистрировал право собственности на этот объект за Зиняковским сельсоветом, но уже в 2019 году Нижегородский областной суд апелляционным определением отменил данное решение и исключил из ЕГРН уже внесённую туда запись о праве собственности. В то же самое время ГТС в Зиняках попытался забрать в частные руки сельскохозяйственный кооператив «Возрождение», но и ему в праве собственности было отказано.
В 2024 году в суд с иском о признании права собственности на «гидротехническое сооружение с кадастровым номером 52:15:0140156:2275» обратился Комитет по управлению муниципальным имуществом Городецкого округа. Иск был мотивирован тем, что «указанное сооружение не числится в казне муниципального образования, в связи с чем у администрации округа отсутствуют основания для расходования денежных средств на содержание указанного сооружения». А сооружение, между тем, как также указал в иске Городецкий КУМИ, «представляет реальную угрозу для возникновения чрезвычайных ситуаций».
«До настоящего времени [до 2024 года — прим. авт.] спорное ГТС не принадлежит кому-либо на вещном праве и не находится ни в одной из форм собственности», — уточнил в заявлении истец.
Однако суд всё равно отказался передавать плотину в муниципальную собственность. Городецкий КУМИ после этого подал апелляционную жалобу, но Первый арбитражный апелляционный суд во Владимире оставил её без удовлетворения — с уточнением, что «если данный объект в реестре федеральной собственности не значится, то это не свидетельствует об утрате Российской Федерацией соответствующего титула». Плотина была оставлена как бы в федеральной собственности, но по сути она продолжала быть ничьей.
Между тем, Городецкий муниципалитет регулярно фиксировал в различных документах неудовлетворительное состояние плотины и необходимость её реконструкции.
Вот, например, цитата из пояснительной записки к Схеме территориального планирования Городецкого района от 2008 года: «Техническое состояние плотины неудовлетворительное. Необходима реконструкция плотины и водопропускного сооружения, расчистка пруда».
Вот «Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Зиняковского сельсовета на период до 2028 года», утверждённая в 2017 году. И здесь — то же самое: «На р. Санда в районе д. Чуркино имеются значительные гидротехнические сооружения. Техническое состояние плотины неудовлетворительное, необходима реконструкция».
А вот — изменения, внесённые в 2020 году в Генплан Зиняковского сельсовета от 2013 года: одним из пунктов значится «Реконструкция плотины на рыбоводном пруде у д. Чуркино».
«Ситуация на пруду на реке Санде — предаварийная. В неудовлетворительном состоянии находится дамба, которая формирует этот пруд», — прокомментировал состояние плотины глава Городецкого округа Александр Мудров в ноябре 2025 года в сюжете программы «Кстати».
Примечательны ещё ежегодные постановления местных властей о безаварийном пропуске весеннего половодья: каждый год в этом документе прописывается ответственный за плотину в Зиняках, но, по сути, что может сделать этот один гражданский человек с неисправной плотиной и вообще со всем ворохом накопившихся вокруг неё проблем?
Нельзя не упомянуть и о таком значимом событии как передача пруда- «водохранилища» в аренду ООО «Рыбный край» в 2016 году под разведение рыбы. В работу механизма плотины данное рыбоводное хозяйство вроде бы действительно не вмешивается, но, как говорится, есть нюанс. Во-первых, как писали в 2018 году местные СМИ, первое, что сделал предприниматель, получив в аренду водоём, — поднял уровень воды для более эффективного разведения рыбы, после чего разлившийся пруд якобы пошёл топить приусадебные участки в Зиняках и Чуркино. Жителям, конечно, остаётся только посочувствовать, но в разрезе нашей статьи возникает другой логичный вопрос: а как повышение уровня водохранилища сказалось на прохождении половодий, при том что параметры плотины и высота затвора остались прежними, заложенными ещё 50 лет назад?
Во-вторых, интересен и вопрос с ремонтом затвора, который ООО «Рыбный край» провело осенью 2025 года. Для начала, если плотина находится в федеральной собственности, то насколько допустимо вмешательство коммерческой компании в её механизм? Далее — что, собственно, дал этот ремонт? Плотина давно требует не точечного ремонта, а полноценной реконструкции с учётом изменившихся параметров пруда — это факт, отражённый во множестве документов.
«Ты помнишь, как всё начиналось».
ГТС в Зиняках было построено в 1973 году, и тогда картина на местности была совсем иной. Например, на спутниковом снимке, датированном 1985 годом (опубликован на сервисе Google Earth), чётко видно, что пруд имеет значительно меньшую площадь водного зеркала. Соответственно, можно предположить, что и уровень воды, и её объём в этом водоёме тогда был явно сильно ниже и меньше.
Спутниковый снимок пруда возле деревни Зиняки 1985 года. Фото: сервис Google Earth.
Спутниковый снимок пруда возле деревни Зиняки 2022 года. Фото: сервис Google Earth.
И, возможно, тогда, 50 лет назад, плотина действительно могла влиять на пропуск половодья, придерживая в пруду излишки талых вод. Но сейчас, судя по кадрам, снятым в этом апреле, сегментный затвор находится сильно ниже уровня воды в верхнем бьефе и не способен даже приостановить поток воды во время паводка.
Фото: скриншот с сайта pgem.ru/segmentnye-zatvory/
На фото выше показано, как должен работать сегментный затвор. А вот как выглядит положение затвора в створе плотины в Зиняках. На кадрах, снятых в первые дни злополучного апреля 2026 года, видно, что, если опустить затвор на дно (именно в таком положении он должен задерживать воду), — вода из пруда просто польётся на него сверху.
Но тут следует обратить внимание ещё на то, что перед затвором находится шандора, через которую и переливается вода — вот она, на фото выше.
«Шандора — это разновидность ремонтного затвора. Он устанавливается в специальные пазы перед основным на время его ремонта или замены. Шандоры — это отдельные балки, которые последовательно устанавливают друг на друга, образуя так называемую шандорную стенку. Эти балки могут быть сделаны из металла, железобетона и даже из дерева. Шандоры можно было встретить в проектах ГЭС лет 70−80 назад, но на современных гидроэлектростанциях они не применяются по причине непрактичности — гораздо проще установить и извлечь один затвор, чем возиться отдельно с каждой балкой, часть из которых к тому же находится под водой. Но даже на тех очень немногочисленных ГЭС, где шандоры еще сохранились, они никак не задействуются при пропуске паводков — это оборудование предназначено исключительно для проведения ремонтных работ», — сказано в публикации в официальном дзен-канале «РусГидро».
Но на кадрах, снятых на плотине, видно, что шандора как будто бы используется в качестве основного механизма сдерживания воды — вода переливается именно через неё, а основной затвор болтается в створе плотины просто так, воды он даже не касается. Что всё это означает? Как трактовать увиденное? На какой высоте находилась шандорная стенка в дни самого большого затопления и кто вообще принимает решение о том, на какой уровень её поднимать или опускать? Если брусья то добавляются, то убираются из шандоры, то производятся ли какие-то расчёты, на основании которых это делается? Координируют ли в этот момент свои действия борские и городецкие власти? Можно ли было хотя бы немного повысить уровень шандоры в дни самого большого затопления и тем самым хотя бы на время снизить интенсивность потока, хлеставшего вниз по течению и затопившего сотни домов? Вопросы, вопросы…
Видео сделано 10 апреля 2026 года.
Вообще, неудовлетворительное состояние плотины заметно сегодня даже не специалисту. Например, вот так выглядит после реконструкции плотина с таким же запорным механизмом на реке Тезе в Ивановской области.
Фото: Алексей Дуэль, «Российская газета».
А так выглядит сейчас ожидающая реконструкции плотина в Зиняках.
Что в итоге стало причиной такой сложной ситуации на плотине — то ли подъём уровня пруда-водохранилища для нужд рыбоводного хозяйства, вследствие чего в пруду «не осталось места» для излишних паводковых вод, то ли вообще в целом произошедшие за 50 лет изменения ландшафта, — предстоит разобраться специалистам. Следственный комитет уже проводит проверку. А садоводы подсчитывают многотысячные убытки…
Что должна делать плотина.
Сдерживание половодья и защита проживающих ниже по течению людей от катастрофических заливов — это одна из основных задач любой плотины. Сначала водоём-накопитель готовят к прохождению паводка — начинают постепенно сливать с него воду ещё осенью-зимой. Благодаря этому освобождается место, и уже во время таяния снегов определенное количество воды может задержаться в водохранилище, чтобы в нижний бьеф пошло меньше воды, чем слилось бы естественным путём. Затем вода из водохранилища постепенно, дозированно спускается из водохранилища. Слив получается растянут во времени, и за счёт этого вода успевает пройти вниз по течению, не затапливая пойму реки (или затапливая её на значительно меньшую площадь и глубину).
Возможно, с этой целью строилась и плотина в Зиняках. В пользу этой версии может говорить тот факт, что многие СНТ ниже плотины по течению Санды и Линды появились именно после её возведения. Конечно, «после» — не значит «вследствие». Но, во всяком случае, после её строительства были выделены земли под основание множества посёлков в прибрежной зоне: это и СНТ «Колос» близ Кантаурово, и массив садов «Санда» в окрестностях Ульяново, и там же — СНТ «Дорожник», и СНТ «Ольха» в Рекшино. На спутниковом снимке 1970 года видно, что этих посёлков ещё нет; затем в 1973 году строится плотина на Санде — и в 80-е годы эти территории уже активно застраиваются весёлыми дачками.
…В этом году все эти посёлки оказались полностью затоплены во время стремительного и разрушительного половодья.
На фото: «весёлые дачки» в СНТ «Колос».
Спутниковый снимок 1970 года в районе будущих садов «Санда-2», «Санда-6» и «Дорожник». Источник фото: hutun.ru/u/14197022_z1656.486762,44.053512.
Современная застройка в районе садов «Санда-2», «Санда-6» и «Дорожник». Источник фото: Яндекс. Карта.
Спутниковый снимок 1970 года в районе будущего СНТ «Колос» на слиянии Линды и Санды. Источник фото: hutun.ru/u/14197022_z1656.486762,44.053512.
Современный вид СНТ «Колос» на слиянии рек Линды и Санды. Источник фото: Яндекс. Карта.
Спутниковый снимок 1970 года территории будущего СНТ «Ольха». Источник фото: hutun.ru/u/14197022_z1656.486762,44.053512.
Застройка СНТ «Ольха» на спутниковой карте 2026 года.
Расчистка русел и дноуглубление малых рек.
Ещё один очень важный фактор, который явно тоже несомненно повлиял на уровень воды в нынешнем апреле, — это состояние русел малых рек. Как известно, проблемы, пущенные на самотёк, имеют свойство развиваться от плохих к худшим. К данному вопросу это применимо в полной мере: реки, оставленные без очистки, с каждым годом мелеют всё сильнее, заполняясь пусть и природным, но габаритным мусором. Поваленные деревья, водоросли, ветки, листья, плюс к этому — антропогенный мусор, который тоже запутывается в этих запрудах: бутылки, одноразовая посуда, пачки от сигарет, пакеты, бумажки. Всё вместе это создаёт непроходимые преграды, которые сдерживают ток воды и способствуют разливу рек: вода, которая могла бы слиться в русло и уйти ниже по течению, разливается по берегам, потому что русло занято мусором.
Эту проблему озвучил на заседании комитета по экологии Законодательного Собрания Нижегородской области в марте 2026 года заместитель начальника Главного регионального управления МЧС России по гражданской обороне и защите населения Роман Низов. Он отметил, что малые реки — это основная причина половодья в нашем регионе, и их состояние вызывает серьёзную тревогу. По словам Романа Низова, малые реки требуют постоянной расчистки русел и регулярных дноуглубительных работ — если бы это делалось, то это в значительной степени облегчило бы прохождение паводка во многих округах.
Данный вопрос прокомментировал и председатель комитета Законодательного Собрания по экологии Владислав Атмахов. К сожалению, оптимизма его комментарий не добавил: да, проблема существует, и вопрос стоит на повестке и в комитете, и в министерстве экологии Нижегородской области, но выделить средства на данные работы пока не представляется возможным.
«Картина Репина “Приплыли”».
Как известно, серьёзные ЧП происходят тогда, когда в одной точке собираются все негативные факторы. Каждый из них сам по себе — не критичен, но, сойдясь в одно время в одном месте, они влекут за собой разрушительные последствия. Что-то подобное и произошло нынешней весной. Копившиеся годами проблемы дошли до критического уровня в апреле 2026 года. Теперь очень хочется верить, что уполномоченные лица распутают этот клубок сложностей, и плотина в Зиняках дождётся обещанной реконструкции, а жители расположенных ниже по течению посёлков больше не будут бояться весны и половодья, как Страшного суда.