«Минута славы»: из-за половодья плотина в Зиняках стала главным героем новостей

Но на кадрах, снятых на плотине, видно, что шандора как будто бы используется в качестве основного механизма сдерживания воды — вода переливается именно через неё, а основной затвор болтается в створе плотины просто так, воды он даже не касается. Что всё это означает? Как трактовать увиденное? На какой высоте находилась шандорная стенка в дни самого большого затопления и кто вообще принимает решение о том, на какой уровень её поднимать или опускать? Если брусья то добавляются, то убираются из шандоры, то производятся ли какие-то расчёты, на основании которых это делается? Координируют ли в этот момент свои действия борские и городецкие власти? Можно ли было хотя бы немного повысить уровень шандоры в дни самого большого затопления и тем самым хотя бы на время снизить интенсивность потока, хлеставшего вниз по течению и затопившего сотни домов? Вопросы, вопросы…