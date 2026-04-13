Дом, который охраняет лев: эксперты признали памятником необычное здание на улице Шота Руставели

Эксперты признали дом со львом на улице Шота Руставели, 4, объектом культурного наследия. Здание получило этот статус спустя шестнадцать лет после включения в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие документы опубликованы на сайте региональной службы ОКН.
Многие калининградцы знают этот дом благодаря необычному украшению: портал главного входа венчает маскарон льва, держащего в зубах ключ.
Сейчас этот дом можно найти, если пройти по улице Шота Руставели от пересечения с проспектом Мира в сторону Зоологического тупика. В начале это был престижный район Хуфен, застроенный доходными домами и виллами для состоятельных горожан. Улица, на которой расположен дом со львом, тогда называлась Гетц-штрассе.
Информации о том, когда появился этот дом, в документах не сохранилось, но намёк есть над дверью первого этажа. Резной растительный орнамент обрамляет дату предположительной постройки — 1914 год.
Здание сложено из привычного калининградцам красного керамического кирпича. На восточном фасаде расположен парадный вход, а по бокам от него — спаренные колонны. Сверху композицию завершает фронтон необычной формы, а внутри него в специальной рамке-картуше выведена цифра 4 — номер дома. Рамку эту украшает лепнина, женский портрет и два рога изобилия по бокам.
Южный фасад, обращённый на улицу, в начале XX века дополняли балконы, подпёртые колоннами. Они сохранились и до сих пор стоят на тумбах, покрытых фантазийным орнаментом. С северной стороны здания находится архитектурный выступ — эркер.
Внутри дома сохранилась лестница из двух пролётов. Её главная особенность — материал: мастера замешали в бетон мозаику, разноцветные кусочки которой можно увидеть под ногами.
Во время боевых действий 1944−1945 годов дом получил повреждения — правда, неизвестно, какие именно. В 1967 году здание ждал большой ремонт: крыша стала проще, старинные окна и двери пропали, а внутри провели перепланировку. Мансарда превратилась в полноценный четвёртый этаж.
Что раньше находилось в этом доме, загадка — есть версия, что это была гостиница. С конца шестидесятых там расположились обычные жилые квартиры. Их всего шестнадцать, от однокомнатных до трёхкомнатных.
В 2022—2023 годах здание отремонтировали ещё раз. Теперь были отреставрированы фасады и входная группа, а на окна вернулась историческая расстекловка.
Дом на Руставели ждал включения в список памятников с 2008 года. Если это произойдёт, все его отличительные черты попадут под охрану. Речь идёт о габаритах и силуэте здания, элементах конструкции, лестницах, дверях и украшениях.
Общая площадь охраняемого участка составит 834 м². Там нельзя будет строить, а также проводить любые работы, не направленные на сохранение памятника.
Маскарон — декоративный элемент в виде маски зверя, мифического существа или персонажа. Обычно его размещают в архивольтах арок, над дверями или окнами. Как правило, маскароны выпуклые и представляют собой скульптуру или горельеф.
