Дом, который охраняет лев: эксперты признали памятником необычное здание на улице Шота Руставели

Строение находится напротив дендрария зоопарка.

Источник: Клопс.ru

Эксперты признали дом со львом на улице Шота Руставели, 4, объектом культурного наследия. Здание получило этот статус спустя шестнадцать лет после включения в список выявленных объектов культурного наследия. Соответствующие документы опубликованы на сайте региональной службы ОКН.

Многие калининградцы знают этот дом благодаря необычному украшению: портал главного входа венчает маскарон льва, держащего в зубах ключ.

Сейчас этот дом можно найти, если пройти по улице Шота Руставели от пересечения с проспектом Мира в сторону Зоологического тупика. В начале это был престижный район Хуфен, застроенный доходными домами и виллами для состоятельных горожан. Улица, на которой расположен дом со львом, тогда называлась Гетц-штрассе.

Информации о том, когда появился этот дом, в документах не сохранилось, но намёк есть над дверью первого этажа. Резной растительный орнамент обрамляет дату предположительной постройки — 1914 год.

Здание сложено из привычного калининградцам красного керамического кирпича. На восточном фасаде расположен парадный вход, а по бокам от него — спаренные колонны. Сверху композицию завершает фронтон необычной формы, а внутри него в специальной рамке-картуше выведена цифра 4 — номер дома. Рамку эту украшает лепнина, женский портрет и два рога изобилия по бокам.

Южный фасад, обращённый на улицу, в начале XX века дополняли балконы, подпёртые колоннами. Они сохранились и до сих пор стоят на тумбах, покрытых фантазийным орнаментом. С северной стороны здания находится архитектурный выступ — эркер.

Внутри дома сохранилась лестница из двух пролётов. Её главная особенность — материал: мастера замешали в бетон мозаику, разноцветные кусочки которой можно увидеть под ногами.

Во время боевых действий 1944−1945 годов дом получил повреждения — правда, неизвестно, какие именно. В 1967 году здание ждал большой ремонт: крыша стала проще, старинные окна и двери пропали, а внутри провели перепланировку. Мансарда превратилась в полноценный четвёртый этаж.

Что раньше находилось в этом доме, загадка — есть версия, что это была гостиница. С конца шестидесятых там расположились обычные жилые квартиры. Их всего шестнадцать, от однокомнатных до трёхкомнатных.

В 2022—2023 годах здание отремонтировали ещё раз. Теперь были отреставрированы фасады и входная группа, а на окна вернулась историческая расстекловка.

Дом на Руставели ждал включения в список памятников с 2008 года. Если это произойдёт, все его отличительные черты попадут под охрану. Речь идёт о габаритах и силуэте здания, элементах конструкции, лестницах, дверях и украшениях.

Общая площадь охраняемого участка составит 834 м². Там нельзя будет строить, а также проводить любые работы, не направленные на сохранение памятника.

Маскарон — декоративный элемент в виде маски зверя, мифического существа или персонажа. Обычно его размещают в архивольтах арок, над дверями или окнами. Как правило, маскароны выпуклые и представляют собой скульптуру или горельеф.

