Амурских мультипликаторов пригласили на фестиваль короткометражек

Жители Амурской области могут принять участие в международном фестивале анимационного кино «Анимур». Об этом сообщает «Амурская правда».
В этом году организаторы сделали несколько изменений. Они расширили географию конкурса и акцентировали внимание на формировании международной программы, а также убрали детский конкурс. Поучаствовать приглашают авторов с анимационными короткометражками и сериалами, созданными не ранее 1 января 2024 года. Заявки можно подать бесплатно на официальном сайте фестиваля до 1 июня.
На конкурс принимают завершенные фильмы продолжительностью от 1 до 30 минут. Российские работы должны быть на языке оригинала, но с английскими субтитрами. Иностранные — на английском языке либо с английскими субтитрами. Каждый фильм может участвовать только в одном конкурсе — окончательное решение принимает программная дирекция. Отобранные картины покажут зрителям в рамках фестиваля.
Работы оценят в нескольких номинациях: Гран-при, Специальный приз жюри, Приз за лучшую режиссуру, Приз за лучшее художественное решение, Приз за лучшую анимацию, Приз за лучшее звуковое решение, Приз за лучший студенческий фильм, Приз за лучший сериал, Приз зрительских симпатий и Приз дирекции фестиваля.
Директор фестиваля Александра Дубовская отметила, что «Анимур» — уникальная возможность для отечественных авторов пообщаться с дальневосточной аудиторией через анимационное кино и посоревноваться с творцами из азиатских стран. По ее словам, уникальность фестиваля, как и Дальнего Востока в целом, заключается в смешении культур. Финал пройдет в Хабаровске с 1 по 4 октября.
Успехи прошлых участников подтверждают высокий уровень отбора: например, фильм «Пассажир» Хуана Пабло Зарамеллы, получивший Гран-при в 2024 году, позже удостоился наград в США, Китае и Аргентине. Лауреат третьего сезона фестиваля картина «Фриланс» из Чили была отмечена на Tokyo Anime Award Festival. Пилотная серия режиссера Анастасии Бондаренко «Абдукция» (студия «Зеленые камнеежки»), награждённая спецпризом жюри, выросла в полноценный сериал и вышла в онлайн-кинотеатре. А лучший сериал по мнению жюри «Спина к спине» хабаровской студии «Мечталет» стал международным хитом и был переведен на 11 языков, а также вышел в 28 странах.
Юбилейный сезон станет важной вехой для мероприятия. За четыре года фестиваль из экспериментального проекта вырос в масштабный акселератор для аниматоров из России, Азиатско-Тихоокеанского региона и других стран мира. За время существования «Анимура» программная дирекция рассмотрела более 7000 заявок из сотни стран, а в шорт-листы попали свыше 500 проектов.