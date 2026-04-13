Амурских мультипликаторов пригласили на фестиваль короткометражек

Успехи прошлых участников подтверждают высокий уровень отбора: например, фильм «Пассажир» Хуана Пабло Зарамеллы, получивший Гран-при в 2024 году, позже удостоился наград в США, Китае и Аргентине. Лауреат третьего сезона фестиваля картина «Фриланс» из Чили была отмечена на Tokyo Anime Award Festival. Пилотная серия режиссера Анастасии Бондаренко «Абдукция» (студия «Зеленые камнеежки»), награждённая спецпризом жюри, выросла в полноценный сериал и вышла в онлайн-кинотеатре. А лучший сериал по мнению жюри «Спина к спине» хабаровской студии «Мечталет» стал международным хитом и был переведен на 11 языков, а также вышел в 28 странах.