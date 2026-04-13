Белорус обрезал кроны 23 деревьев, которые закрывали его рекламу на билборде. Подробности. Подробности озвучили в эфире телеканала первого городского телеканала «Гомель».
В Гомеле индивидуальный предприниматель самовольно обрезал кроны 23 деревьев, расположенных на улице Мазурова. Причина — якобы деревья загораживали билборд с рекламой услуг ИП.
— Все объекты растительного мира, которые расположены на дворовых территориях, в скверах, в парках находятся под охраной государства. И самостоятельно их удалять нельзя, — уточнил начальник гомельской городской и районной инспекции природных ресурсов и охраны окружающей среды Евгений Кириленко.
Специалистами оценивается ущерб, который был причинен окружающей среде. В момент расчетов будет учитываться целый ряд факторов: порода деревьев, их количество, возраст, степень повреждений. В указанных случаях применяются сразу две меры. Речь идет про штраф за нарушение, а также за обязательное возмещение вреда, который был нанесен природе.
По словам прокурора Гомеля Владислава Жураковского, если сумма ущерба окажется выше 250 базовых величин, или 11 250 рублей (в апреле 2026 года одна базовая величина составляет 45 рублей), то действия мужчины будут квалифицированы как уголовное преступление по статье 277 Уголовного кодекса.
— Конкретно в данном случае индивидуальный предприниматель причинил ущерб окружающей среде на сумму менее 200 базовых величин (менее 9000 рублей). Но в настоящее время расчет ущерба еще производится, — уточнил прокурор.
