На Среднем Урале в детсады и школы поставляли мясо сомнительного качества

На Урале детей пытались накормить опасными мясными полуфабрикатами.

Источник: Комсомольская правда

В Свердловской области в детских садах и школах обнаружили мясную продукцию с завышенным сроком годности. Специалистов также заинтересовали полуфабрикаты неизвестного происхождения. Об этом сообщает пресс-служба управления Уральского Россельзознадзора.

Было установлено, что мясо производили в феврале 2026 года в Уральском федеральном округе. Двадцать тонн мясных продуктов были из Березовского. Затем готовые продукты направили свердловским воспитанникам детсадов и школьникам. Специалисты изучали производственные, ветеринарные документы.

— Выявлено, что для изготовления перемещаемой продукции использовалось сырье неизвестного происхождения. Оно не соответствует требованиям технических регламентов для детского питания: в частности, говяжья печень, говядина жилованная с соединительной и жировой тканью, — сказано в сообщении.

Удалось отследить, что срок годности продуктов незаконно продлили на девять месяцев: с 11 мая 2026 на 11 февраля 2027. Это произошло во время транспортировки мяса.

Специалисты Россельхознадзора аннулировали производственные ветеринарные документы. Получателей известили об изъятии товара из оборота.

Материалы также были направлены в региональные ведомства Следственный комитет и МВД.