Более 80 нижегородских библиотек примут участие в «Библионочи» 18 апреля

Более 80 городских библиотек Нижнего Новгорода«примут участи во всероссийской акции “Библионочь” 18 апреля. Об этом рассказал мэр Юрий Шалабаев.
В этом году девизом акции станет «Единство народов — сила России!». Юрий Шалабаев отметил, что Нижнему Новгороду особенно близка эта тема, так как на территории города проживают 115 различных национальностей.
Для нижегородцев подготовили обширную программу — мастер-классы по народным ремеслам, творческие встречи с писателями, выступления творческих коллективов и рок-концерт. Кроме того, жителей города приглашают на спектакли, лекции и экскурсии, фотосессии, модный показ. С программой можно ознакомиться по ссылке.
Напомним, студенты НИУ ВШЭ проведут экскурсии по местам поэтов-футуристов в Нижнем Новгороде.
