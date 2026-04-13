В Москве вебкамщица похвасталась кальяном на куличе и заработала себе проблемы

Следователи усмотрели в ролике признаки оскорбления чувств верующих.

Источник: Клопс.ru

В Москве девушка забила кальян на пасхальном куличе и стала фигуранткой уголовного дела. Об этом, ссылаясь на пресс-службу СК РФ, пишет ТАСС в понедельник, 13 апреля.

Всё случилось в одном из заведений на Сретенке. По версии следствия, девушка сняла на видео и выложила в интернет выходку, которая оскорбляла чувства христиан и демонстрировала неуважение к обществу. Личность москвички быстро установили, её задержали и увезли на допрос. Против девушки возбудили дело по ч. 1 ст. 148 УК РФ («Нарушение свободы совести и вероисповедания»).

Как пишет «Газета.Ru», героиня ролика работает кальянщицей и ведёт страницу на OnlyFans. После публикации фото с подписью «Калик на куличе? Изи» на девушку в соцсетях обрушилась волна критики: недовольные пользователи называли её «богохульницей» и требовали сурового наказания.

