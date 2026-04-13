Волгоградская область прощается с Андреем Баранником, погибшим на СВО

Трагическое известие пришло в Жирновский район Волгоградской области. Во время прохождения военной службы в зоне проведения специальной военной операции погиб Андрей Баранник, сообщает сайт volgograd.kp.ru.
Андрею было 40 лет. Он добросовестно и с честью выполнял свой воинский долг, проявляя высокие чувства патриотизма и преданности Родине. Это большая утрата для всего района и для его близких. Местные власти и жители Жирновского района разделяют чувства родных Андрея, выражают глубокие и искренние соболезнования, скорбят вместе с ними.
Прощание с героем состоится завтра, 14 апреля 2026 года, в 10:30 по адресу: г. Жирновск, ул. Лесная, 4. Все желающие смогут отдать дань памяти и проводить Андрея в последний путь.