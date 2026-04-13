В Москве состоится фестиваль видеоигр «Киберсуббота»

«Киберсуббота», посвященная видеоиграм, геймдеву и киберспорту, состоится 25 апреля в Московском кластере видеоигр и анимации, сообщили в столичном департаменте экономической политики и развития. Мероприятие пройдет в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».
В ходе фестиваля организуют финал чемпионата Москвы по компьютерному спорту, лекционную программу, автограф-сессии киберспортсменов и техноблогеров, тестирование новых игр и многое другое. Участники смогут побороться за звания чемпионов в семи видах программы: Dota 2, Counter-Strike 2, StarCraft II, Tekken 8, Tetris, Storm Chess и симуляторе гонок дронов DCL: The Game. Победители получат спортивные разряды и право представлять город на всероссийских турнирах.
Параллельно с соревнованиями подготовили лекционную программу, которая пройдет на главной сцене. Известные киберспортсмены расскажут о профессиональной карьере в индустрии, а разработчики — о создании игр с применением искусственного интеллекта. Кроме того, эксперты обсудят актуальные тренды в российском и мировом гейминге. В течение всего дня гости также могут посетить автограф-сессии киберспортсменов и техноблогеров и сыграть с ними один на один. Мероприятие завершится торжественным награждением чемпионов и музыкальным концертом.
Нацпроект «Семья» объединяет действующие меры для поддержки родителей с детьми: выплачивается материнский капитал, создаются дополнительные стимулы для рождения вторых, третьих и последующих малышей. По всей стране реализуются практики активного долголетия. Продолжает действие программа «Пушкинская карта», позволяющая молодежи от 14 до 22 лет бесплатно посещать музеи, театры, кинозалы и другие учреждения культуры. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.