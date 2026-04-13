Триумфальную арку восстановят в Нижнем Новгороде в 2026 году

Подрядчик уже приступил к проектированию выставочного пространства, которое объединит историю и современный облик Канавинского района.

В Нижнем Новгороде начались проектно-изыскательские работы по восстановлению «Триумфальной арки» в районе домов № 20 и № 22 по улице Советской. Об этом сообщили в департаменте строительства и капитального ремонта городской администрации. Проект подразумевает не только воссоздание исторического объекта, но и устройство современного выставочного пространства.

Муниципальный контракт на проектирование и строительство был заключен между МКУ «ГлавУКС г. Нижнего Новгорода» и АО «ТСНРУ» еще летом 2025 года. В рамках соглашения подрядчик должен провести инженерные изыскания, подготовить документацию и реализовать строительную часть объекта в Канавинском районе.

Завершение основных работ на объекте запланировано на текущий, 2026 год. Новое общественное пространство должно стать важной точкой притяжения для горожан и туристов, восстановив утраченный архитектурный облик исторической части города.

Ранее сообщалось, что власти через суд расторгнут соглашение по строительству ФОКа в Сормове.