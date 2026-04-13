Воронежская область направила бюджетные средства на закупку VPN

Власти Воронежской области выделили деньги на приобретение VPN. Однако, как уточнили в министерстве цифрового развития региона, эти средства пойдут вовсе не на сервисы, позволяющие обходить блокировки мессенджеров и сайтов.
Речь идет о так называемом технологическом VPN. Его задача — обеспечивать защищенную связь между территориально распределенными подразделениями госорганов и учреждений в границах одной области или страны. Для этого операторы связи обычно используют протокол MPLS-VPN — технологию, разработанную еще в конце 1990-х годов.
В министерстве подчеркнули, что у MPLS-VPN почти ничего общего с тем VPN, который сейчас обсуждается в связи с ограничениями доступа к различным сервисам. Единственное сходство — это изоляция трафика от внешних потоков и защита от прослушивания. Напомним, что сама технология виртуальных частных сетей изначально создавалась именно для обеспечения таких задач, а не для обхода блокировок.