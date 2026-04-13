Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воронежская область направила бюджетные средства на закупку VPN

В региональном минцифры пояснили, что речь идет о технологическом MPLS-VPN для связи госучреждений.

Источник: Комсомольская правда

Власти Воронежской области выделили деньги на приобретение VPN. Однако, как уточнили в министерстве цифрового развития региона, эти средства пойдут вовсе не на сервисы, позволяющие обходить блокировки мессенджеров и сайтов.

Речь идет о так называемом технологическом VPN. Его задача — обеспечивать защищенную связь между территориально распределенными подразделениями госорганов и учреждений в границах одной области или страны. Для этого операторы связи обычно используют протокол MPLS-VPN — технологию, разработанную еще в конце 1990-х годов.

В министерстве подчеркнули, что у MPLS-VPN почти ничего общего с тем VPN, который сейчас обсуждается в связи с ограничениями доступа к различным сервисам. Единственное сходство — это изоляция трафика от внешних потоков и защита от прослушивания. Напомним, что сама технология виртуальных частных сетей изначально создавалась именно для обеспечения таких задач, а не для обхода блокировок.