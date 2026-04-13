Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Нижегородцев предостерегли от поедания куличей 8-дневной давности

Нижегородцам рассказали, сколько можно хранить традиционные пасхальные блюда.

Источник: Живем в Нижнем

Нижегородцам рассказали, сколько можно хранить традиционные пасхальные блюда. Информацией поделился главный редактор МИА «Стационар-пресс» Алексей Никонов в телеграм-канале.

Сдобные куличи могут храниться до семи дней из-за высокого содержания сахара и жиров. Рекомендуется держать выпечку при комнатной температуре в бумаге или полотенце. В пакете куличи могут заплесневеть. Шапочка из глазури выполняет роль герметика, поэтому выпечка остается мягкой на несколько дней дольше.

Творожная пасха хранится строго в холодильнике и только в течение двух-трех дней. Яйца могут оставаться свежими в холодильнике в течение двух недель, а на столе — не более 12 часов. Продлить сроки хранения праздничных угощений можно с помощью термопленки.

Напомним, пасхальный крестный ход прошел в Нижнем Новгороде 12 апреля.