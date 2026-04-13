В детсаду Апшеронска Краснодарского края упростили процесс зачисления детей

В учреждении пересмотрели порядок приема документов и сделали процесс более удобным для родителей и сотрудников. Специалисты подготовили памятку с пошаговой инструкцией по зачислению ребенка, разместили на входе схемы навигации по зданию, оборудовали комфортные зоны ожидания, а также подготовили бланки и образцы документов на стенде и сайте детского сада. Кроме того, была выстроена система предварительной записи с заведующим, медицинской сестрой и ответственным за зачисление, а передавать заполненные документы родители теперь могут и в электронном виде.