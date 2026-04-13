В детсаду Апшеронска Краснодарского края упростили процесс зачисления детей

Детский сад комбинированного вида № 38 в Апшеронске оптимизировал процесс зачисления малышей в дошкольное учреждение, сообщили в Министерстве экономики Краснодарского края. Работа велась в ходе реализации федерального проекта «Производительность труда» нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».
В учреждении пересмотрели порядок приема документов и сделали процесс более удобным для родителей и сотрудников. Специалисты подготовили памятку с пошаговой инструкцией по зачислению ребенка, разместили на входе схемы навигации по зданию, оборудовали комфортные зоны ожидания, а также подготовили бланки и образцы документов на стенде и сайте детского сада. Кроме того, была выстроена система предварительной записи с заведующим, медицинской сестрой и ответственным за зачисление, а передавать заполненные документы родители теперь могут и в электронном виде.
«Детский сад № 38 показал, что повышение производительности — это не только про экономику, но и про качество жизни людей. К 2030 году в отрасли образования 3009 организаций внедрят лучшие практики в различные направления своей работы. Использование таких решений позволит выстроить единый современный стиль, когда родители будут получать быстрый и понятный сервис, а сотрудники — упорядоченные процессы. Для Краснодарского края это важный шаг к формированию современного стандарта услуг в социальной сфере», — отметил министр экономики региона Алексей Юртаев.
Также в дошкольном учреждении стандартизировали рабочие места по системе 5С, чтобы упростить поиск нужных документов и сократить лишние действия. В результате формирование личного дела теперь занимает 15 минут вместо 70, а общее время зачисления сократилось с 90 до 30 минут.
Цели нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика» — развитие экономики, финансового рынка, конкуренции, поддержка предпринимательства, рост производительности труда и инвестиционной активности, а также снижение негативного влияния на окружающую среду. Особое внимание уделено перспективам промышленных секторов экономики, высоким технологиям и молодежному бизнесу. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.