Краснодарский край готовится к лету: что ждет отдыхающих

В Сочи в этом году планируют благоустроить более 180 пляжей, установить свыше 2000 видеокамер и развивать новые туристические маршруты. Принять гостей будут готовы свыше 2000 отелей, гостиниц и пансионатов. Кроме того, на курорте вводятся новые программы для семей и детей, в том числе обучение плаванию.