Краснодарский край готовится к лету: что ждет отдыхающих

Краснодарский край готовится к летнему туристическому сезону. Вице-губернатор Александр Руппель провел в Сочи совещание с участием представителей федеральных служб, комитетов Совета Федерации и местных администраций.
Обсуждалась готовность пляжной инфраструктуры: в этом году в регионе планируют открыть около 460 пляжей. Также речь шла об усилении безопасности и налаживании взаимодействия с МЧС и Роспотребнадзором. В муниципалитетах ведется комплексная подготовка — проверяются системы безопасности, благоустраиваются объекты и работают зоны проката.
Особое внимание уделили классификации размещений, легализации гостевых домов, организации детского отдыха и водных развлечений. Отмечается, что туристы в последнее время принимают решение о отдыхе в последний момент, но при этом ценят качество сервиса и безопасность.
«Подготовка к летнему сезону ведется в соответствии с Региональным комплексным планом, который предусматривает совместную работу профильных ведомств, муниципалитетов и правоохранительных органов для обеспечения комфортного и безопасного отдыха гостей Краснодарского края», — прокомментировал заместитель губернатора Краснодарского края Александр Руппель.
За первый квартал регион принял более 2 миллионов туристов, а к майским праздникам ожидается свыше 600 тысяч отдыхающих.
В Сочи в этом году планируют благоустроить более 180 пляжей, установить свыше 2000 видеокамер и развивать новые туристические маршруты. Принять гостей будут готовы свыше 2000 отелей, гостиниц и пансионатов. Кроме того, на курорте вводятся новые программы для семей и детей, в том числе обучение плаванию.