В Екатеринбурге закрыли кафе Eat and go: биологические пробы выявили нарушения

Как выяснили санитарные врачи, сотрудники ИП Корытина Д. С. игнорировали систему безопасности ХАССП, которая сегодня обязательна на любом пищевом производстве. В заведении не оказалось горячего водоснабжения — это уже серьезный минус. Продукты хранили с нарушениями решламента, маркировка на инвентаре отсутствовала, мусор тоже собирали с нарушениями.
Но самое красноречивое — лабораторные анализы. Взятые пробы еды и воды дали неудовлетворительные результаты, то есть посетители реально рисковали подхватить кишечную инфекцию.
Чкаловский райсуд изучил материалы и приостановил деятельность точки общепита Eat and go на 20 суток. Самому предпринимателю теперь грозит административка по статье 6.6 КоАП РФ.