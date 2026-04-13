В Екатеринбурге закрыли кафе Eat and go: биологические пробы выявили нарушения

ЕКАТЕРИНБУРГ, 13 апреля. Роспотребнадзор приостановил работу закусочной Eat and go на улице Академика Шварца, 17. Проверка нашла в кафе целый букет нарушений, из-за которых кормить людей там стало попросту опасно, сообщает пресс-служба свердловского управления ведомства.

Источник: РИА "ФедералПресс"

Как выяснили санитарные врачи, сотрудники ИП Корытина Д. С. игнорировали систему безопасности ХАССП, которая сегодня обязательна на любом пищевом производстве. В заведении не оказалось горячего водоснабжения — это уже серьезный минус. Продукты хранили с нарушениями решламента, маркировка на инвентаре отсутствовала, мусор тоже собирали с нарушениями.

Но самое красноречивое — лабораторные анализы. Взятые пробы еды и воды дали неудовлетворительные результаты, то есть посетители реально рисковали подхватить кишечную инфекцию.

Чкаловский райсуд изучил материалы и приостановил деятельность точки общепита Eat and go на 20 суток. Самому предпринимателю теперь грозит административка по статье 6.6 КоАП РФ.