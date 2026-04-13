Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Перми на две недели временно закроют проезд по улице Каменского

На участке дороги проведут устройство инженерных коммуникаций.

Источник: Комсомольская правда

Краевой Минтранс издал распоряжение о временном прекращении движения всех видов транспорта на участке ул. Василия Каменского в Дзержинском районе Перми. Ограничения введут на время строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.

Проезд закроют на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. Период действия ограничения — с 21:00 30 апреля до 06:00 12 мая 2026 года.

Кроме того, еще на нескольких участках ул. Василия Каменского временно ограничат движение с 06:00 15 апреля до 00:00 16 июня 2026 года. Транспорт запустят по одной полосе в районе поликлиники «РЖД Медицина», на ул. 3-й Водопроводной у перекрестка с ул. Зои Космодемьянской и.

Департаменту транспорта Перми рекомендовано обеспечить организацию движения городского пассажирского транспорта на период проведения работ. Устройство инженерных коммуникаций проведут по обращению ООО «РКС — Инжиниринг».

В Перми также ограничили движение на участке ш. Космонавтов для всех видов транспорта между улицами Строителей и Стахановской. Ограничения начали действовать с 11 апреля.

Читайте на WWW.PERM.KP.RU: www.perm.kp.ru/online/news/6911723/