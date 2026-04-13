В Перми на две недели временно закроют проезд по улице Каменского

Краевой Минтранс издал распоряжение о временном прекращении движения всех видов транспорта на участке ул. Василия Каменского в Дзержинском районе Перми. Ограничения введут на время строительно-монтажных работ по устройству инженерных коммуникаций.
Проезд закроют на участке от ул. Зои Космодемьянской до ул. Папанинцев. Период действия ограничения — с 21:00 30 апреля до 06:00 12 мая 2026 года.
Кроме того, еще на нескольких участках ул. Василия Каменского временно ограничат движение с 06:00 15 апреля до 00:00 16 июня 2026 года. Транспорт запустят по одной полосе в районе поликлиники «РЖД Медицина», на ул. 3-й Водопроводной у перекрестка с ул. Зои Космодемьянской и.
Департаменту транспорта Перми рекомендовано обеспечить организацию движения городского пассажирского транспорта на период проведения работ. Устройство инженерных коммуникаций проведут по обращению ООО «РКС — Инжиниринг».
В Перми также ограничили движение на участке ш. Космонавтов для всех видов транспорта между улицами Строителей и Стахановской. Ограничения начали действовать с 11 апреля.
Читайте на WWW.PERM.KP.RU: www.perm.kp.ru/online/news/6911723/