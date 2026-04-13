Бастрыкин заинтересовался делом об истязаниях 13-летнего мальчика в Тыве

В Кызыле мать жестоко обращается со своим 13-летним сыном.

Глава СКР Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об истязаниях 13-летнего мальчика в Тыве. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

В соцсетях появилась публикация, что в Кызыле мать жестоко обращается со своим 13-летним сыном. Подросток рассказал, что он — старший ребёнок в семье. Помимо регулярных избиений, мать обливала его кипятком, а зимой выгоняла на улицу в домашней одежде.

Следователи уже возбудили уголовное дело по пункту «г» части 2 статьи 117 УК РФ «Истязание».

Бастрыкин поручил руководителю регионального управления К. В. Столбину доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

Ранее мы сообщали, что собаки едва не растерзали 5-летнюю девочку в Красноярском крае.