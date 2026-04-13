Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Дончане получат новые возможности по ОМС

Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл встречу с Ильёй Баланиным, руководителем Федерального фонда ОМС. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.

Темой разговора стали результаты работы фонда в регионе и новые возможности для пациентов в 2026 году. Теперь программа госгарантий включает несколько важных новшеств. Например, пациенты с диабетом и гипертонией могут пользоваться системами удалённого мониторинга — врачи будут отслеживать уровень сахара и давление в реальном времени, не вызывая человека в поликлинику. Это помогает вовремя поправить лечение и избежать осложнений.

Стало доступно бесплатное лечение гепатита С. Впервые по ОМС можно сделать трансплантацию почки — раньше такая операция не входила в базовый пакет.

Главный фокус новой программы — профилактика и ранняя диагностика. Идея в том, чтобы ловить болезнь на старте, а не бороться с запущенными случаями.

Узнать больше по теме
Биография Юрия Слюсаря
Госсоветник, экс-гендиректор «ОАК» и врио губернатора Ростовской области, Юрий Слюсарь имеет весьма многогранную биографию. Он прошел путь от музыкального продюсера до руководителя авиастроительной корпорации и политика: рассказываем о важных этапах в его жизни.
Читать дальше