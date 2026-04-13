Дончане получат новые возможности по ОМС

Губернатор Ростовской области Юрий Слюсарь провёл встречу с Ильёй Баланиным, руководителем Федерального фонда ОМС. Об этом сообщается на сайте правительства Ростовской области.
Темой разговора стали результаты работы фонда в регионе и новые возможности для пациентов в 2026 году. Теперь программа госгарантий включает несколько важных новшеств. Например, пациенты с диабетом и гипертонией могут пользоваться системами удалённого мониторинга — врачи будут отслеживать уровень сахара и давление в реальном времени, не вызывая человека в поликлинику. Это помогает вовремя поправить лечение и избежать осложнений.
Стало доступно бесплатное лечение гепатита С. Впервые по ОМС можно сделать трансплантацию почки — раньше такая операция не входила в базовый пакет.
Главный фокус новой программы — профилактика и ранняя диагностика. Идея в том, чтобы ловить болезнь на старте, а не бороться с запущенными случаями.