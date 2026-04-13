Калининград занял шестое место в списке городов с самым высоким качеством жизни ​​

Калининград вошёл в число российских городов с наиболее высоким уровнем качества жизни по итогам первого квартала 2026 года. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на исследование Финансового университета при правительстве РФ.
Самое высокое качество жизни отметили в Москве, Грозном, Сочи, Санкт-Петербурге и Владикавказе. Калининград занял шестое место. Далее следуют Екатеринбург, Новороссийск, Калуга, и Вологда.
При этом доступность жилья выше всего оценивают жители Оренбурга, Хабаровска и Мурманска. Лучшая экология отмечена в Грозном, Владикавказе и Новороссийске. А к городам с наиболее высокой самооценкой материального благополучия относятся Москва, Санкт-Петербург и Екатеринбург.
«Города, где требуются усилия по повышению качества жизни (в алфавитном порядке): Архангельск, Астрахань, Барнаул, Волгоград, Иркутск, Йошкар-Ола, Кемерово, Киров, Красноярск, Нижневартовск, Новокузнецк, Омск, Оренбург, Стерлитамак, Улан-Удэ, Челябинск, Чита, Якутск», — уточняется в исследовании.
Рейтинг составили на основании мониторинга качества жизни по уровню материального благополучия, медицинского обслуживания населения, доступности недвижимости, состоянию экологической среды, работе учреждений среднего и высшего образования, а также доступности культурных ценностей и возможности для самореализации. В перечень критериев исследования ещё вошли ситуация с дорожным хозяйством, деятельность предприятий ЖКХ и городских властей, благоустройство города, распространённость деструктивного поведения и конфликтность общественных отношений.
Ранее эксперты назвали Калининград самым неудачным городом в России для вложений в недвижимость. Среднегодовая реальная прибыль от инвестиций за три года с учётом сдачи жилья в аренду составляет −2,9%. Калининград занял последнее место в рейтинге.