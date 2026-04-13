Библиотеки Нижнего Новгорода присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь»

18 апреля в российских библиотеках пройдет ежегодная акция «Библионочь», к которой присоединятся почти 80 нижегородских библиотек. Как сообщил в своих соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в этом году акция проводится под девизом «Единство народов — сила России!». Он отметил, что эта тема особенно близка нижегородцам, так как в городе проживают люди порядка 120 различных национальностей.
«Гостей ждет насыщенная программа: увлекательные мастер-классы по народным ремеслам и созданию талисманов, украшений, элементов национального костюма, творческие встречи с писателями, выступления ансамблей народной песни и танца и даже рок-концерт, кукольные и театральные спектакли, лекции и экскурсии, а также фотосессии в национальных костюмах, показ мод и видеосалоны с фильмами о культуре народов России», — написал Юрий Шалабаев.
Подробнее узнать об акции, ее участниках и программах мероприятий, которые подготовили библиотеки, можно на сайте на библионочь.рф.
В городском департаменте культуры сообщили, что большинство библиотек, начнут работать 18 апреля с 16.00, но предложили при выборе мероприятий обязательно обращать внимание на возрастные ограничения. Центральная городская библиотека имени В. И. Ленина приглашает на фолк-страшилки «Боишься ли ты темноты», а также проведет: культурное шоу, ярмарку, мастер-классы, творческие встречи, этнографические игры и квесты.
В Центральной городской детской библиотеке имени А. М. Горького пройдет библиотечное дефиле «История, которую можно примерить: национальные костюмы России», а также будут организованы игровые программы, театрализованные представления и мастер-классы.
В Автозаводском районе в акции примут участие 12 учреждений, которые подготовили различные культурные мероприятия и встречи.
В Канавинском районе вечерних посетителей встретят 11 библиотек, в которых состоятся презентации, интересные встречи и представления.
В Ленинском районе двери распахнут 10 библиотек, в которых пройдут мастер-классы, показы одежды и концерты.
В Московском районе в акции примут участие 7 библиотек, которые также подготовили для своих посетителей интересные мероприятия.
В Нижегородском районе гостей примут 10 библиотек, в которых пройдут концерты, мастер-классы, творческие встречи и даже телемост с коллегами из Беларуси (в Центральной районной библиотеке имени В. Г. Короленко).
В Приокском районе в 9 библиотеках пройдут различные мероприятия на любой вкус.
В Советском районе тоже 9 библиотек примут поздних посетителей и не разочаруют их своими интересными и разнообразными программами.
В Сормовском районе 3 библиотеки предложат вниманию посетителей концерты и творческие встречи.
Также посетителей ждут 7 библиотек в Кстовском районе.
6+