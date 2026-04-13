Библиотеки Нижнего Новгорода присоединятся к Всероссийской акции «Библионочь»

18 апреля в российских библиотеках пройдет ежегодная акция «Библионочь», к которой присоединятся почти 80 нижегородских библиотек. Как сообщил в своих соцсетях глава Нижнего Новгорода Юрий Шалабаев, в этом году акция проводится под девизом «Единство народов — сила России!». Он отметил, что эта тема особенно близка нижегородцам, так как в городе проживают люди порядка 120 различных национальностей.