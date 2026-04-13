Более 400 жителей поселка Махнево Свердловской области проверили здоровье

Профильные специалисты Центральной городской клинической больницы Екатеринбурга № 3 провели более 400 консультаций для жителей поселка Махнево. Работа выездной бригады отвечает задачам нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь», сообщили в департаменте информационной политики Свердловской области.
Прием вели 16 узких специалистов, в том числе онколог, эндокринолог, кардиолог, офтальмолог, сосудистый хирург, пульмонолог, врач УЗИ, уролог, дерматолог и другие. Также работали передвижные маммограф, флюорограф, офтальмологический комплекс и УЗИ-установки, что позволило провести полный цикл обследования — от забора крови до сложной аппаратной диагностики.
«Участие узких специалистов в поликлинической работе очень востребовано. За один день было проведено более 400 консультаций, впервые выявлены многочисленные патологии, в том числе онкологические заболевания», — отметил главный врач больницы № 3 Антон Старков.
Подобные выезды многопрофильных врачебных бригад планируется проводить регулярно. Кроме того, часть узких специалистов будет приезжать самостоятельно для проведения отдельных приемов.
Главная цель нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» — достижение новых показателей долголетия граждан. К 2030 году планируется увеличить ожидаемую продолжительность жизни до 78 лет, а к 2036 году — до 81 года. С помощью нацпроекта обновляются медицинские учреждения, совершенствуется система реабилитации, развивается сеть национальных исследовательских центров, идет работа по цифровизации здравоохранения. Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.