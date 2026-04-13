Милиция объявила рейды по предприятиям и вузам из-за поведения иностранцев. Подробности сообщает УВД Гомельского облисполкома.
В период с 13 по 19 апреля в Гомельской области будут проводиться дополнительные профилактические мероприятия, которые направлены на обеспечение миграционного контроля и профилактику.
В рамках данных мероприятий будет осуществляться контроль за пребыванием временно и постоянно проживающих иностранцев, а также за пребывание отдельных категорий граждан, которые приехали в Беларусь на краткосрочный период.
Мероприятия будут проводиться в вузах и на предприятиях, где работают иностранцы. Вместе с тем милиция будет следить и за соблюдением Правил дорожного движения иностранными граждан.
«Будет обеспечено проведение разъяснительной работы, направленной на соблюдение национального законодательства, с нанимателями, которые привлекают к своей деятельности трудящихся-иммигрантов», — уточнили в УВД.
