Милиция объявила рейды по предприятиям и вузам из-за поведения иностранцев

В Беларуси милиция сказала о рейдах по предприятиям и вузам.

Источник: Комсомольская правда

Милиция объявила рейды по предприятиям и вузам из-за поведения иностранцев. Подробности сообщает УВД Гомельского облисполкома.

В период с 13 по 19 апреля в Гомельской области будут проводиться дополнительные профилактические мероприятия, которые направлены на обеспечение миграционного контроля и профилактику.

В рамках данных мероприятий будет осуществляться контроль за пребыванием временно и постоянно проживающих иностранцев, а также за пребывание отдельных категорий граждан, которые приехали в Беларусь на краткосрочный период.

Мероприятия будут проводиться в вузах и на предприятиях, где работают иностранцы. Вместе с тем милиция будет следить и за соблюдением Правил дорожного движения иностранными граждан.

«Будет обеспечено проведение разъяснительной работы, направленной на соблюдение национального законодательства, с нанимателями, которые привлекают к своей деятельности трудящихся-иммигрантов», — уточнили в УВД.

Тем временем милиция ищет минчанина, который ушел из дома 30 марта 2026 года и пропал.

Кроме того, белорус обрезал кроны 23 деревьев, которые закрывали его рекламу на билборде.

А еще мы узнали, что принесет в Беларусь антициклон «Куирин» и его борьба с циклоническим вихрем на неделе с 13 по 19 апреля.