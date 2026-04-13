Преемник Zara и Bershka в России впервые вышел на прибыль

Сейчас в разных городах России работает более 60 магазинов Maag и примерно столько же Ecru, 50 магазинов Dub и 42 точки Vilet, следует из информации на их сайтах. С точки зрения магазинов портфель ретейлера претерпел минимальную оптимизацию, пояснил представитель «Новой моды». Закрытия, связанные с низкой коммерческой эффективностью отдельных точек, не превысили 2% от общего числа объектов, добавил он. Остальные решения по прекращению работы конкретных магазинов были обусловлены внешними факторами, в том числе действиями арендодателей по отдельным локациям. Вложения ретейлера в арендованные помещения по результатам 2025 года достигли 1,2 млрд руб., свидетельствуют данные приложения к бухгалтерской отчетности. Там же сказано, что обязательства компании по аренде на конец прошедшего года оценивались в 8,9 млрд руб.