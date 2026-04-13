Преемник Zara и Bershka в России впервые вышел на прибыль

Компания «Новая мода», управляющая магазинами одежды Maag, Dub, Ecru и Vilet, впервые с 2022 года получила прибыль от своей работы в России. Это следует из материалов ее бухгалтерской отчетности, с которыми ознакомился РБК.
По итогам 2025 года чистая прибыль компании составила 1,7 млрд руб., сказано в документе. Для сравнения, в 2024 году компания показала убыток в размере 664,5 млн руб., а в 2023-м — убыток в 5,3 млрд руб.
Прибыль «Новой моды» от основного вида деятельности — продаж — в 2025 году составила 2,9 млрд руб., что на 122% превысило значения предыдущего года (1,3 млрд руб.). А в 2023-м она показала убыток по этому показателю в размере 4,4 млрд руб.
Из отчета компании также следует, что по итогам прошедшего года ее выручка составила 31 млрд руб. По сравнению с 2024-м ее доход увеличился на 10,6%: тогда он оценивался в 28 млрд руб. В самой компании пояснили РБК, что рост выручки обусловлен изменением стратегии закупок и адаптацией коллекций под запросы российских потребителей. Кроме того, ретейлер оптимизировал свои операционные расходы и процессы.
Сейчас в разных городах России работает более 60 магазинов Maag и примерно столько же Ecru, 50 магазинов Dub и 42 точки Vilet, следует из информации на их сайтах. С точки зрения магазинов портфель ретейлера претерпел минимальную оптимизацию, пояснил представитель «Новой моды». Закрытия, связанные с низкой коммерческой эффективностью отдельных точек, не превысили 2% от общего числа объектов, добавил он. Остальные решения по прекращению работы конкретных магазинов были обусловлены внешними факторами, в том числе действиями арендодателей по отдельным локациям. Вложения ретейлера в арендованные помещения по результатам 2025 года достигли 1,2 млрд руб., свидетельствуют данные приложения к бухгалтерской отчетности. Там же сказано, что обязательства компании по аренде на конец прошедшего года оценивались в 8,9 млрд руб.
Основным каналом продаж остается розничная торговля, говорит представитель ретейлера. По итогам 2025-го эта деятельность принесла компании 29,4 млрд руб. — на 6% больше, чем годом ранее. Доля онлайна в структуре выручки растет, но не превышает 10%, добавляет собеседник РБК. Доходы от реализации товаров на маркетплейсах составили 1,5 млрд руб. против 48 млн руб. годом ранее. А выручка от интернет-торговли достигла 28,6 млн руб., следует из материалов отчетности. В 2024 году данный показатель равнялся нулю.
«Новая мода» ранее была структурой испанского ретейлера одежды Inditex Group и носила название «Зара СНГ». Через это юрлицо холдинг управлял в России магазинами Zara, Oysho, Bershka, Massimo Dutti и проч. Но в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине Inditex Group приостановила работу в нашей стране, а затем договорилась о продаже российского бизнеса ближневосточной инвестиционной компании Daher Group. Она считается владельцем одного из крупнейших торговых центров в мире — Dubai Mall. Одно из ее дочерних предприятий — ливанская Azadea Group — владеет франшизой брендов Inditex в Алжире, Бахрейне, Катаре и Омане. Также среди международных марок, магазинами которых на условиях франчайзинга управляет Daher Group, — Adidas, Calzedonia, Mango, Gap, Tezenis, Urban Outfitters, Reserved и ряд других.
В 2021 году, когда компания, называвшаяся АО «Зара СНГ», полноценно управляла российскими магазинами Zara, Bershka, Pull & Bear, Stradivarius и другими брендами Inditex, она получила 57,2 млрд руб. выручки и 6,4 млрд руб. чистой прибыли. В 2022 году, когда Inditex приостановила, а затем свернула работу своих магазинов в России, финансовые показатели ее дочерней структуры упали. Но по итогам года она получила выручку 9,7 млрд руб. и чистую прибыль 3,9 млрд руб.
