В правительстве одобрили систему с данными о здоровье спортсменов

Как уточнил РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в реестре будут содержаться данные о личности спортсмена, его спортивной специализации, принадлежности к сборной команде, а также сведения о состоянии здоровья, включая результаты медико-биологического обеспечения. По его словам, оператором системы выступит Минспорт, а поставщиками информации и пользователями — его подведомственные организации, ФМБА, медорганизации, спортивные федерации и сами спортсмены. Порядок ведения этих данных должно установить правительство.