В правительстве одобрили систему с данными о здоровье спортсменов

Оператором этой системы выступит Минспорт, а поставщиками информации — его подведомственные учреждения, медорганизации, ФМБА, спортивные федерации и сами спортсмены, уточнили в Ассоциации юристов России.

Источник: РБК

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила создание информационно-аналитической системы контроля за состоянием здоровья спортсменов сборных России в целях повышения качества их медицинского сопровождения, сообщили РБК два источника в комиссии.

Согласно пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении РБК), предполагается создание «Медицинской информационно-аналитической системы по “Функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд Российской Федерации”. Туда планируют также передавать сведения о состоянии здоровья спортсменов, представляющих субъекты страны и федеральную территорию “Сириус”.

Как уточнил РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в реестре будут содержаться данные о личности спортсмена, его спортивной специализации, принадлежности к сборной команде, а также сведения о состоянии здоровья, включая результаты медико-биологического обеспечения. По его словам, оператором системы выступит Минспорт, а поставщиками информации и пользователями — его подведомственные организации, ФМБА, медорганизации, спортивные федерации и сами спортсмены. Порядок ведения этих данных должно установить правительство.

«Законопроект направлен на создание единой цифровой платформы для учета данных о состоянии здоровья спортсменов сборных команд. Это позволит повысить качество медицинского сопровождения, профилактики и эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям», — добавил Груздев.

В случае принятия законопроект может вступить в силу 1 сентября 2026 года.

Материал дополняется.