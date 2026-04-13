В правительстве одобрили систему с данными о здоровье спортсменов

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила создание информационно-аналитической системы контроля за состоянием здоровья спортсменов сборных России в целях повышения качества их медицинского сопровождения, сообщили РБК два источника в комиссии.
Согласно пояснительной записке к законопроекту (есть в распоряжении РБК), предполагается создание «Медицинской информационно-аналитической системы по “Функционированию и ведению электронного регистра состояния здоровья спортсменов сборных команд Российской Федерации”. Туда планируют также передавать сведения о состоянии здоровья спортсменов, представляющих субъекты страны и федеральную территорию “Сириус”.
Как уточнил РБК председатель правления Ассоциации юристов России Владимир Груздев, в реестре будут содержаться данные о личности спортсмена, его спортивной специализации, принадлежности к сборной команде, а также сведения о состоянии здоровья, включая результаты медико-биологического обеспечения. По его словам, оператором системы выступит Минспорт, а поставщиками информации и пользователями — его подведомственные организации, ФМБА, медорганизации, спортивные федерации и сами спортсмены. Порядок ведения этих данных должно установить правительство.
«Законопроект направлен на создание единой цифровой платформы для учета данных о состоянии здоровья спортсменов сборных команд. Это позволит повысить качество медицинского сопровождения, профилактики и эффективность подготовки спортсменов к соревнованиям», — добавил Груздев.
В случае принятия законопроект может вступить в силу 1 сентября 2026 года.
