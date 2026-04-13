Браконьер на моторной лодке выловил 112 рыб сетями в Калининградском заливе

Рейд калининградской транспортной полиции и Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства закончился уголовным делом. Нарушителем оказался 39-летний местный житель.
Мужчина вышел в Калининградский залив на моторной лодке и установил три лесковые сети. Это объячеивающие орудия — они запрещены, потому что массово губят рыбу, не давая шанса на спасение. Сеть не разбирает размер и вид: в неё попали 112 экземпляров — окунь, лещ, плотва и судак.
Своей ловлей браконьер нанёс водным ресурсам Калининградской области ущерб в 42 тысячи рублей. Это уже не штраф, а уголовная статья. Дознание Западного ЛУ МВД России на транспорте возбудило дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча рыбы с использованием запрещённых орудий массового истребления.
Максимальное наказание по этой статье — до двух лет колонии. Пока фигурант отпущен под обязательство о явке. Сети и лодку, скорее всего, конфискуют.