Браконьер на моторной лодке выловил 112 рыб сетями в Калининградском заливе

Источник: Янтарный край

Рейд калининградской транспортной полиции и Западно-Балтийского территориального управления Росрыболовства закончился уголовным делом. Нарушителем оказался 39-летний местный житель.

Мужчина вышел в Калининградский залив на моторной лодке и установил три лесковые сети. Это объячеивающие орудия — они запрещены, потому что массово губят рыбу, не давая шанса на спасение. Сеть не разбирает размер и вид: в неё попали 112 экземпляров — окунь, лещ, плотва и судак.

Своей ловлей браконьер нанёс водным ресурсам Калининградской области ущерб в 42 тысячи рублей. Это уже не штраф, а уголовная статья. Дознание Западного ЛУ МВД России на транспорте возбудило дело по п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ — незаконная добыча рыбы с использованием запрещённых орудий массового истребления.

Максимальное наказание по этой статье — до двух лет колонии. Пока фигурант отпущен под обязательство о явке. Сети и лодку, скорее всего, конфискуют.