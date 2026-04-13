Ричмонд
+17°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
Видео
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Еще двое воронежцев вернулись из украинского плена в ходе обмена 11 апреля

Один из них числился пропавшим без вести.

Источник: Комсомольская правда

В ходе очередного этапа обмена военнопленными, который состоялся 11 апреля, удалось вернуть на родину еще двоих уроженцев Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своих официальных каналах.

Оба бойца — наши земляки, родом из Россоши и Воронежа. Особо примечательно, что один из них долгое время числился без вести пропавшим. Теперь тревожная неизвестность позади: мужчины живы, и их жизни уже ничего не угрожает.

По словам главы региона, с вернувшимися сейчас работают специалисты — медики и психологи. После прохождения всех необходимых процедур и реабилитации бойцов планируют отправить на малую родину.

— Вскоре надеемся увидеть их и в родной области", — подчеркнул Александр Гусев.

Губернатор поблагодарил всех причастных к организации обмена. Отдельно были отмечены уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, воронежский омбудсмен Сергей Канищев, фонд «Защитники Отечества», а также силовые структуры.

Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше