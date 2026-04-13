Еще двое воронежцев вернулись из украинского плена в ходе обмена 11 апреля

В ходе очередного этапа обмена военнопленными, который состоялся 11 апреля, удалось вернуть на родину еще двоих уроженцев Воронежской области. Об этом сообщил губернатор Александр Гусев в своих официальных каналах.
Оба бойца — наши земляки, родом из Россоши и Воронежа. Особо примечательно, что один из них долгое время числился без вести пропавшим. Теперь тревожная неизвестность позади: мужчины живы, и их жизни уже ничего не угрожает.
По словам главы региона, с вернувшимися сейчас работают специалисты — медики и психологи. После прохождения всех необходимых процедур и реабилитации бойцов планируют отправить на малую родину.
— Вскоре надеемся увидеть их и в родной области", — подчеркнул Александр Гусев.
Губернатор поблагодарил всех причастных к организации обмена. Отдельно были отмечены уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова, воронежский омбудсмен Сергей Канищев, фонд «Защитники Отечества», а также силовые структуры.