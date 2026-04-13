Два бойца из Воронежа и Россоши вернулись живыми из украинского плена в ходе обмена, состоявшегося 11 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.
Один военнослужащий долгое время считался без вести пропавшим.
«Теперь у них всё в порядке: с ними работают специалисты, а вскоре надеемся увидеть их и в родной области. Благодарю всех причастных к проведению обмена! Большую работу провели не только уполномоченный по правам человека Татьяна Москальковой и воронежский омбудсмен Сергей Канищев, но и фонд “Защитники Отечества”, и, конечно, силовые структуры. И эта работа продолжается», — сказал глава региона.
