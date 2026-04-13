Два бойца из Воронежа и Россоши вернулись живыми из украинского плена

Один военнослужащий долгое время считался без вести пропавшим.

Источник: АиФ Воронеж

Два бойца из Воронежа и Россоши вернулись живыми из украинского плена в ходе обмена, состоявшегося 11 апреля, сообщил губернатор Александр Гусев.

Один военнослужащий долгое время считался без вести пропавшим.

«Теперь у них всё в порядке: с ними работают специалисты, а вскоре надеемся увидеть их и в родной области. Благодарю всех причастных к проведению обмена! Большую работу провели не только уполномоченный по правам человека Татьяна Москальковой и воронежский омбудсмен Сергей Канищев, но и фонд “Защитники Отечества”, и, конечно, силовые структуры. И эта работа продолжается», — сказал глава региона.

Узнать больше по теме
Татьяна Москалькова: биография омбудсмена по правам человека в РФ
Генерал-майор полиции, депутат Госдумы двух созывов, доктор юриспруденции и философии, кавалер нескольких орденов, активный разработчик законов, направленных на защиту прав человека и борьбу с преступностью. Все это об одном человеке — Татьяне Москальковой, прошедшей путь от простого бухгалтера до российского омбудсмена. Собрали главное из ее биографии.
Читать дальше