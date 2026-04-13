Суд обязал власти Перми предоставить жильё семье ребёнка-инвалида

Администрация города долгое время не предпринимала действий для решения проблемы.

Источник: Комсомольская правда

В Перми суд поддержал требования прокуратуры и обязал городские власти обеспечить семью с ребёнком-инвалидом подходящим жильём.

Проверку провела прокуратура Кировского района. Выяснилось, что несовершеннолетний житель района из-за состояния здоровья нуждается в специальных условиях проживания и оборудовании квартиры. Однако жильё, где он живёт вместе с семьёй сейчас, невозможно адаптировать под эти нужды.

Несмотря на это, администрация города долгое время не предпринимала действий для решения проблемы.

Прокурор обратился в суд с иском в защиту прав ребёнка. Ленинский районный суд Перми удовлетворил требования и постановил, что муниципалитет должен вне очереди предоставить семье благоустроенное жильё, полностью подходящее для проживания человека с инвалидностью.

После того как решение вступит в силу, прокуратура будет следить за его исполнением.