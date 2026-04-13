В поселке Кубанка на Алтае к концу лета завершат ремонт школы

Капитальный ремонт школы в поселке Кубанка Алтайского края планируют завершить к 31 августа, сообщили в региональном министерстве образования и науки. Работы выполняют при поддержке нацпроекта «Молодёжь и дети».
Готовность объекта уже составляет 82%. Специалисты полностью заменили кровлю, окна, изоляцию перекрытий, отремонтировали полы, смонтировали наружные двери, утеплили фасад. Как отметил директор подрядной организации Алексей Петров, ближе к маю начнутся работы по благоустройству прилегающей территории.
Отметим, на время ремонта учебный процесс не останавливался. Начальные классы занимаются в здании сельского Дома культуры, старшеклассники — в администрации сельсовета. Всего в школе обучается 51 ребенок.
Нацпроект «Молодёжь и дети» направлен на создание возможностей для развития талантов и самореализации молодых людей. В центре нацпроекта — строительство и ремонт школ, повышение квалификации педагогов, создание новых методик преподавания и комфортных условий для обучения. Нацпроект также предусматривает развитие сети кампусов мирового уровня и поддержку вузов по программе «Приоритет 2030». Обновленные нацпроекты реализуются по решению Президента РФ Владимира Путина с 2025 года.